Is Outlook je vaste e-mailclient? Dan ben je vast benieuwd naar enkele statistische gegevens rond de mailwisseling die via Outlook je pc verlaat of binnenkomt. OutlookStatView verzamelt heel wat informatie en geeft die netjes opgedeeld weer.

OutlookStatView, dat niet eens een installatie behoeft, vraagt je bij het opstarten eerst over welke berichtgeving je precies informatie wil laten verzamelen. Zo dien je het gewenste Outlook-profiel op te geven, welk soort samenvatting je van welke mailbox (map) je wenst – dat kan bijvoorbeeld een samenvatting per uur, week, maand, jaar, … zijn – of je de focus tot berichten binnen een bepaalde periode wil beperken – en zo ja, welke – of er bepaalde mappen zijn die je niet wil meenemen, enz. Deze configuratie kun je overigens bewaren voor eventueel hergebruik.

Zodra je dan het startsein geeft, scant OutlookStatView de gevraagde mailbox(en): een teller geeft aan hoeveel mails op elk moment zijn verwerkt. Na afloop krijg je in verschillende kolommen allerlei informatie mee, zoals het aantal uitgaande berichten per gebruiker (opgesplitst met de gebruikersnaam in het Aan-, CC- of BCC-veld), het aantal binnenkomende berichten van de gebruiker, de totale en gemiddelde grootte van de ontvangen berichten, de periode waarbinnen je berichten naar die gebruiker stuurde of van hem ontving, enz.

Met een druk op de knop zet de tool de getoonde informatie van alle of geselecteerde items om naar een html-tabel.