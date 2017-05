Er bestaan onderhand al heel wat services waarmee je ook grote bestanden kunt versturen. In de meeste gevallen houdt dat wel in dat je die bestanden eerst naar een externe server uploadt, vanwaar ze dan door de beoogde ontvanger kunnen worden opgehaald. O&O FileDirect werkt net dat ietsje anders – veiliger ook, zijn we geneigd te denken.

Wanneer je O&O FileDirect installeert kun je kiezen tussen een volledige en een aangepaste installatie. Niet dat daar zoveel verschil in zit: bij deze laatste kun je eventueel wel de automatische updateservice uitschakelen.

O&O FileDirect laat zich erg makkelijk bedienen. Je versleept een of meer bestanden of mappen naar het kleine programmavenster waarna meteen de bijhorende download-url verschijnt (https://file.direct/f/…). Met een druk op de knop stuur je die meteen ook richting Windows klembord. Je hoeft die url nu maar aan de bedoelde ontvangers te bezorgen waarna die de bestanden van je eigen pc – via de service van O&O – kunnen ophalen. Die hoeven dus zelf niet eens O&O FileDirect op hun toestel te hebben geïnstalleerd; een browser met internetconnectie volstaat.

Je pc moet dus wel zijn ingeschakeld, met het internet zijn verbonden en de bestanden moeten op dezelfde locatie beschikbaar zijn. Geef je zo’n bestand bijvoorbeeld een andere naam dan lukt het dus niet meer. Wanneer je meerdere bestanden naar het venster versleept dan creëert O&O FileDirect daar zelf een zip-bestand van – dat belandt dan standaard in de map C:\Users\<naam>\AppData\Roaming\oofd\shared.

Het is bovendien mogelijk aan te geven hoeveel dagen de download ter beschikking moet blijven of hoeveel downloads er maximaal mogen plaatsvinden. Verder kun je ook een wachtwoord aan de download(s) koppelen.

Handig is ook dat je op een apart tabblad een overzicht krijgt van de bestanden die je op deze manier ‘gedeeld’ hebt. Je verneemt dan de namen van de bestanden, evenals het aantal keren dat ze al zijn gedownload evenals de eventuele vervaldatum.