Heb je geen tekstverwerker-met-alle-toeters-en-bellen nodig maar zijn de typische editors aan de andere kant van het spectrum – lees: Kladblok en Wordpad – dan weer net iets te licht, dan is Jarte wellicht precies wat je zoekt. Een bijkomend voordeel is nog dat deze tekstverwerker ook in een portable versie bestaat, zodat je die zelfs in je cloudopslagruimte kunt parkeren.

Jarte is volgens de makers gebaseerd op de Wordpad-engine die in Windows zit ingebouwd, alleen hebben ze een en ander geoptimaliseerd en zijn er een reeks extra functionaliteiten aan toegevoegd.

Frisse interface

De interface komt behoorlijk minimalistisch over – noem het ‘fris’, wat ons betreft – met slechts een paar knopjes. Geopende documenten belanden in afzonderlijke tabbladen. Jarte kan uiteraard ‘plain tekst’-bestanden (txt) openen maar ook rtf, doc en – desgevallend na de installatie van het Compatibiliteitspakket voor Microsoft Office – ook docx-bestanden. Bestanden opslaan kan in txt, rtf of doc-formaat. Een autosave-functie verkleint het risico op het kwijtspelen van documenten – bijvoorbeeld tijdens een crash van het programma, iets wat we tijdens onze tests wel eens hebben meegemaakt. Als je dat zo instelt dan opent Jarte automatisch ook het document dat je laatst aan het bewerken was.

Tekens en kliks

Jarte voorziet tevens in een ingebouwde spellingchecker, onder meer voor het Nederlands. Een zoek- en vervangfunctie ontbeert evenmin, maar die is wel behoorlijk basaal. Verder is het mogelijk allerlei extra’s aan je tekst toe te voegen, zoals de huidige datum en tijd, een hyperlink, een afbeelding, een vergelijking (met een heuse maar wat onhandige vergelijkingseditor), een tabel, speciale tekens, enz. Ook het maken van een screenshot, met een zelf af te bakenen rechthoekig gebied, hoort tot de mogelijkheden.

Veelgebruikte documenten kun je als favorieten instellen zodat ze maar een muisklik van je verwijderd zijn en hetzelfde geldt voor fonts die je wel vaker nodig hebt. Met een paar muisklikken wijzig je ook de ‘skin’ van Jarte en voor wie het handig vindt: je bepaalt ook zelf voor welke interface-elementen een effectieve muisklik niet langer vereist is – de muiscursor even boven zo’n element houden volstaat dan om het te activeren of te selecteren.

Al bij al is Jarte een meer dan degelijke no-nonsense vervanger voor WordPad.