7. Schilderen in 3D

Je kan op 3D-objecten tekenen en schilderen, net zoals dat op een 2D-vlak gaat. Je gebruikt er dezelfde tools voor. Kies een kleur en een type borstel of pen, en ga je bol, kegel of cilinder te lijf. Met het emmertje kleur je een heel 3D-object in één keer, met de andere tools breng je details aan op de objecten. Om een ventje (of in dit geval een pinguïn) de juiste kleur te geven, bewerk je best ieder 3D-object afzonderlijk. Sleep de cilinders, bollen en kegels die je gebruikte even naar de zijkant zodat je ze een likje verf kan geven zonder per ongeluk ook de andere objecten te kleuren.