UK’s Kalender bestaat weliswaar in een portable versie maar in dat geval doe je er wel goed aan de instructies op de website even door te nemen. Het programma ondersteunt onder meer het Nederlands en dat is natuurlijk meegenomen – temeer je automatisch ook de Nederlandse en/of Belgische feestdagen in je agenda kunt inladen.

Het programmavenster geeft standaard een maandoverzicht weer, maar het vergt slechts een druk op de knop om een week-, twee-weken- of jaaroverzicht te zien. Ook een chronologisch overzicht van je taken is mogelijk.

Een gebeurtenis toevoegen gebeurt zoals bij de meeste agenda’s: je hoeft slechts te dubbeklikken op de gewenste dag en een nieuwe dialoogvenster duikt op waarin je alle details over je nieuwe afspraak kwijt kunt. Dat is onder meer: een omschrijving, notities, het uiterlijk (kleur van achtergrond en veld, maar het is ook mogelijk de gebeurtenis verborgen te houden), een passend icoon, de datum of periode van de gebeurtenis en een eventuele herinnering. Deze laatste kun je x-aantal minuten, uren, dagen of weken voor de gebeurtenis instellen en je koppelt er desgewenst een eigen geluidje aan. Op een apart tabblad geef je aan of de gebeurtenis moet worden herhaald en zo ja, met welke frequentie. Je kunt tevens aangeven of de herhaling op een bepaald moment moet eindigen en op welke dagen of maanden die herhaling eventueel alleen tussen bepaalde uren moet gebeuren. Het is bovendien mogelijk op het moment van de gebeurtenis een bepaald document te laten openen of een programma (exe, bat, com) te laten uitvoeren.

Ook taken kun je toevoegen, waarbij je eventueel ook een deadline en een waarschuwing vooraf instelt. Je kunt de taak tevens een bepaalde prioriteit meegeven en via een schuifknop het ‘percentage gereed’ aangeven. Net als bij een gebeurtenis laat UK’s Kalender je tevens toe een bepaald document aan een taak te koppelen. Wanneer de taak dan wordt uitgevoerd wordt ook dat document geopend.

Zowel gebeurtenissen als taken laten zich naar zowel html- als csv-formaat exporteren. Het is echter niet mogelijk rechtstreeks van of naar andere agenda’s te importeren of exporteren en ook direct afdrukken vanuit het programma zelf zit er niet bij