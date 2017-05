Wanneer je een Windows 10-computer opstart, word je altijd verwelkomd door een aangenaam beeld dat Microsoft automatisch kiest uit de beeldenbank van de Bing-zoekmachine. Ze noemen deze functie Spotlight. Soms zitten daar absolute pareltjes tussen, maar hoe kan je die foto dan op je eigen bureaublad plaatsen of zelf bewaren?

Spotlight

Om de foto’s van Spotlight te vinden, moet je naar een heel specifieke plaats op je computer op zoek: C:\Users\UserName\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets. Kopieer deze regel in de adresbalk wanneer je in de C-schijf zit en vervang UserName door de gebruikersnaam die je aan de pc hebt gegeven. In deze map vind je een heleboel onbekende bestanden. Kopieer die eerst naar een nieuwe map op je bureaublad voor je verder gaat. Rechterklik in de nieuwe map, klik op Sorteer en daarna op Grootte. Alles kleiner dan 50 kB mag je wissen. Wat overblijft zijn alle foto’s die Spotlight ooit heeft getoond op je pc tijdens het opstarten.

Fonkelnieuw

Kijk naar de datum om het juiste beeld te zoeken. Selecteer het bestand en klik er opnieuw op om het een andere naam te geven. Belangrijk is dat die nieuwe naam eindigt met .jpg, zoals bijvoorbeeld Clickx.jpg. Dubbelklik op het bestand om te zien dat het de juiste foto is. Indien dat niet het geval is, herhaal bovenstaand proces tot je het juiste bestand hebt gevonden. Klik daarna op Start en het tandwieltje links onderaan. Ga naar Persoonlijke Instellingen, klik op Bladeren rechts onder de afbeeldingen en navigeer naar de nieuwe map die je net hebt aangemaakt. Ziezo, je fonkelnieuwe achtergrond staat te pronken op je computer.