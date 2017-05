Sinds Windows 7 bevat Microsofts besturingssysteem standaard ClearType: software die lettertypes beter leesbaar maakt op LCD-monitors. Heb je moeite om de tekst op je scherm te ontcijferen, dan kan deze technologie activeren een uitweg bieden voor dit probleem.

Inschakelen

Normaal gezien staat ClearType standaard ingeschakeld; dat geldt voor Windows 7, 8 en 10. Het is natuurlijk altijd handig om eerst te controleren of dit wel degelijk zo is wanneer je problemen hebt met leesbaarheid. Om snel in het juiste instellingenvenster te belanden, tik je via de zoekknop op de startbalk ClearType in en klik je op ClearType-tekst aanpassen. Op je scherm krijg je nu de optie ClearType inschakelen te zien. Door er een vinkje voor te zetten of weg te halen, schakel je de functie respectievelijk in of uit.

Staat ClearType ingeschakeld en wil je dat zo houden, dan is het een goed idee om op Volgende te klikken. Het programma zal je door een set-upproces begeleiden waarmee je de helderheid van ClearType kan scherpstellen. Heb je meer dan één beeldscherm op je computer aangesloten, dan zal je de vraag voorgeschoteld krijgen of je deze allemaal wilt configureren, of slechts een bepaald scherm. Kies je voor Nee, alleen de weergave van het geselecteerde beeldscherm configureren, dan kan je een scherm aanduiden. De vensters die je doorloopt, zijn voor elk scherm hetzelfde.

Resolutie en helderheid

In de volgende stap van het proces controleert Windows of de resolutie van je gekozen monitor(s) op zijn oorspronkelijke waarde staat. Is dat niet het geval, dan moet je dat eerst zelf nog aanpassen voor je verder kan gaan. Dat kan je doen door via Instellingen naar Beeldscherm te gaan en hier naar beneden te scrollen en op Geavanceerde Beeldscherminstellingen te klikken. In dit venster kan je de resolutie van je scherm bijstellen. Je kan weer overschakelen naar het scherpstellen van ClearType eens de aanpassing is gemaakt.

Ben je voorbij het venster dat de resolutie van je monitor checkt, dan krijg je nu twee versies van een voorbeeldtekst te zien, waarvan je moet aangeven welke van de twee de duidelijkst leesbare is voor jou. Zo doorloop je nog drie andere schermen, die meerdere opties bieden. Na deze reeks is de set-up afgelopen en de tekstweergave geconfigureerd. Klik op Voltooien om je aanpassingen te bewaren. Om ClearType uit te schakelen moet je hetzelfde set-upproces doorlopen om de aanpassing te kunnen bewaren, al zullen de keuzes die je bij de tekstjes maakt hier dus geen invloed hebben.