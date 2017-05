Exact 8 seconden hebben we een Windows 10 Mobile-toestel aan het werk gezien op de Build 2017-persconferentie van Microsoft. Het spreekt voor zich dat de softwaregigant zijn mobiele besturingssysteem subtiel naar de uitgang verwijst en een andere strategie bewandelt. Als je op de belangrijkste ontwikkelaarsconferentie van het jaar geen woord rept over mobiele apps, weet je hoe laat het is.

Mobiele boot

Dat klinkt als een drama voor Microsoft om de mobiele boot te hebben gemist. Het had hun leven een stuk eenvoudiger gemaakt, maar ze hebben ondertussen de rug gerecht. Met de nieuwe Timeline-functie zet het een eerste boeiende stap om Windows op alle mobiele toestellen te integreren, terwijl het cloudklembord die verweving tussen beide moet versterken.

Beide functies lijken heel banaal, maar ze hebben allebei een heel duidelijk nut voor Microsoft. Timeline werkt helemaal via Cortana, wat gebruikers verplicht om de app op hun smartphone te installeren. Van zodra dat gelukt is, staat de spraakassistent voor heel wat zaken klaar om een antwoord te geven. Microsoft heeft in feite als een parasiet je smartphone helemaal onder controle.

Swiftkey

Met het cloudklembord wordt de tweede troef op tafel gelegd in de vorm van Swiftkey. Sinds begin vorig jaar heeft Microsoft de populaire virtuele toetsenbordapp overgekocht voor 250 miljoen dollar, om daarna rustig het ontwikkelteam zijn ding te laten doen. Wie dagelijks Swiftkey gebruikt, en dat zijn er heel veel (vooral op Android), heeft in al die tijd niet gemerkt dat Microsoft plots de plak zwaait.

Binnenkort komt daar vermoedelijk verandering in met het slimme klembord in de cloud. Je kan vanaf de Windows 10 Fall Creators Update iets kopiëren op je mobiele toestel, om daarna direct te plakken op een Windows 10-toestel. Andersom werkt het net zo goed, net als tussen mobiele toestellen.

Trojaans paard

De verplichting om Cortana en vermoedelijk ook Swiftkey te installeren om deze functie degelijk te gebruiken, is het perfecte Trojaanse paard om Windows-functies op elk mobiel toestel te introduceren. Voor Microsoft is het enkel belangrijk dat je op minstens één toestel Windows 10 draait. Van zodra dat in orde is, volgt de rest door de slimme integratie van Timeline, cloudklembord en vermoedelijk heel wat andere zaken in de nabije toekomst.

Je zou kunnen denken dat Microsoft aan een Surface Phone werkt wanneer binnenkort ARM compatibel is met Windows 10, maar dan moet je jezelf de vraag stellen of dat allemaal nog wel nodig is? Microsoft moet uit het niets opnieuw marktaandeel zoeken, terwijl Android en iOS op eenzame hoogte domineren.

We twijfelen er niet aan dat een succes van Windows Phone (en Windows 10 Mobile) het leven van Microsoft een stuk eenvoudiger had gemaakt. Dat is vandaag niet het geval, waardoor het verder moet kijken. Timeline en het cloudtoetsenbord integreren in bestaande apps om nog meer voet aan grond te zetten is een briljante zet. Nu nog Cortana de Nederlandse taal leren, anders schieten wij er niets mee op.