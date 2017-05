Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op zoek gaat naar url’s die (bijvoorbeeld vanuit een of ander script) op een webpagina worden aangesproken. Je wilt bijvoorbeeld weten of er geen heimelijke connecties met andere sites worden gelegd of je wilt uitvissen wat de url is van de streaming media (bijvoorbeeld om die te kunnen opnemen). URL Snooper is daarvoor de geknipte tool.

Detective

Tijdens de installatie van URL Snooper wordt normaliter automatisch ook WinPcap mee geïnstalleerd; dat is nodig om het netwerkverkeer te kunnen sniffen. Vervolgens hoef je in principe maar URL Snooper op te starten en tegelijk met je favoriete browser naar de gewenste websites te surfen. De sniffer doet ondertussen zijn werk en haalt er alle url’s uit die tijdens je surfsessie worden aangeroepen.

Nu kan het goed zijn dat URL Snooper initieel geen enkele url te zien geeft. Dat heeft dan alles te maken met een ingebouwd filter dat standaard alleen bepaalde multimedia URL’s doorlaat. Het is evenmin uitgesloten dat de tool de verkeerde netwerkadapter aan het bevragen is. Beide problemen los je echter makkelijk op wanneer je de ‘advanced mode’ van het programma inschakelt (vanuit het File-menu).

Geavanceerde modus

In deze modus komen er een heel aantal opties beschikbaar, waaronder dus de mogelijkheid om al dan niet specifiek op multimedia-url’s te filteren en om zelf de gewenste netwerkadapter te selecteren. Verder laat deze modus je ook toe de filtering te verfijnen en, naast het ingestelde protocolfilter (zoals multimedia URLs) ook nog exclusiefilters in te stellen en eventueel een string op te geven die in de url moet voorkomen.

De resultaten worden dan chronologisch opgelijst en vanuit het contextmenu kun je elke geselecteerde url naar je browser sturen, zodat je meteen kunt zien wat die url precies bevat. Met een druk op de knop stuur je zo’n url ook naar het Windows klembord.