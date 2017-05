Wil je sporadisch een aantal bestanden naar een ftp-server uploaden – of omgekeerd: je wilt af en toe enkele bestanden van zo’n server naar je lokale pc downloaden – dan heb je voldoende aan een eenvoudige ftp-client als DoggyFtp.

DoggyFtp behoeft niet eens een installatie en bevat eigenlijk maar één enkel programmavenster. Dat venster is jammer genoeg niet schaalbaar – maar als je scherm horizontaal minimaal 1024 pixels bevat dan zit je wel goed.

De bedoeling is dat je eerst de hostnaam of het ip-adres van de server invult, evenals het remote pad en het poortnummer, je gebruikersnaam en het bijhorende wachtwoord (dat je ook kan laten bewaren). Dat is het zowat en zodra de verbinding is opgezet verschijnt de inhoud van het gevraagde pad van de ftp-server in het rechterpaneel. In het linkerpaneel kun je de gewenste lokale map laten verschijnen. Om bestanden tussen beide uit te wisselen volstaat het een of meer items te selecteren en een knopje in te drukken. De datatransfer start meteen. Je krijgt geen historische lijst te zien van data die al zijn overgezet, maar wel krijg je een oplijsting van eventueel gefaalde transfers.

Meer hoeft je niet te zoeken in DoggyFtp, maar wie niet meer nodig heeft zal aan deze portable ftp-client een handige tool hebben.