Je wilt snel je fotocollectie doorbladeren om de mindere goden van de geslaagde kiekjes te scheiden of om enkele eenvoudige optimalisaties door te voeren. Daar is Prima Image Racer euh… prima geschikt voor, temeer het programma zich ook goeddeels via het toetsenbord laat aansturen.

Prima Image Racer is een portable programma, wat inhoudt dat het zich net zo makkelijk ook vanaf een usb-stick laat opstarten. De bedoeling is dat je eerst een willekeurige afbeelding uit een fotomap opent. De geselecteerde foto verschijnt dan in het programmavenster, maar via de pijltjestoetsen (of vanuit het menu) kun je snel naar de andere foto’s navigeren. Of je drukt op Ctrl+G om naar een specifieke foto in de map te gaan: je kunt dan een deel van de bestandsnaam invullen of het nummer van de foto in je collectie. Het is ook mogelijk de foto’s in de vorm van een diashow te bekijken. Via een schuifknop kan je een foto bovendien heel snel in- en uitzoomen. Image Racer laat je tevens toe foto’s rechtstreeks van een camera of scanner te importeren.

Zeer handig is ook de ingebouwde ‘mind list’. Foto’s die je om een of andere reden apart wil houden om achteraf nog ’s te bekijken hoef je maar aan zo’n lijst toe te voegen.

Image Racer laat je echter niet alleen foto’s bekijken, er zijn ook een aantal ingebouwde bewerkingsfuncties. Zo kan je foto’s naar een ander bestandsformaat omzetten, kan je diverse verliesloze jpg-transformaties uitvoeren, kan je afbeeldingen roteren, omkeren, bijsnijden en schalen, omzetten naar zwart/wit, rode ogen verwijderen, enz. De meeste functies zijn vrij basaal, maar voor snelle ingrepen kan dat volstaan. Het is tevens mogelijk een geselecteerde foto met een druk op de knop als bijlage in een e-mail onder te brengen.