Google Chrome op Windows 10 S is een verre wensdroom, en zal dat waarschijnlijk blijven. Ook al doet Google de moeite om de browser om te zetten naar een Windows-geschikte applicatie, dan nog zou de browser niet toegelaten worden in de Windows Store omdat het niet voldoet aan de voorwaarden die Microsoft oplegt. Dit geldt bij uitbreiding voor alle niet-Windows browsers.

Beperkt

Op Microsofts nieuwste besturingssysteem Windows 10 S is het enkel mogelijk om apps uit de Windows Store te draaien. Met die strategie wil het bedrijf niet alleen een gebruiksvriendelijk en veilig OS op de markt brengen. Het hoopt ook meer ontwikkelaars te verleiden om hun bestaande apps te converteren naar diens Universal Windows Platform (UWP) en aan te bieden via de Windows Store.

De limieten in Windows 10 S zijn niet beperkt tot welke apps je kan downloaden – ook je standaardbrowser ligt op voorhand al vast. Wie hoopt dat Google of Mozilla hun alternatieven binnenkort naar de Windows Store zullen brengen, is er echter aan voor de moeite.

Keuringsproces

Het probleem ligt niet bij het converteren van de browsers. Microsoft heeft een tool ontwikkeld die het omzetten van desktop apps naar UWP-apps vrij eenvoudig maakt, namelijk Desktop Bridge. Volgens ZDNet is het verschillende onafhankelijke ontwikkelaars al gelukt om Chromiumgebaseerde browsers via de tool te converteren, dus er is geen technische barrière.

Het pijnpunt bevindt zich bij het keuringsproces: elke ontwikkelaar moet zijn app eerst ter goedkeuring indienen bij Microsoft. De technologiereus zou Google Chrome afwijzen, omdat het niet voldoet aan de voorwaarden voor de Windows Store. Meer bepaald gaat het om de eisen rond veiligheid. Daarin staat expliciet vermeld als eerste regel dat “apps die het web browsen de gepaste HTML en JavaScript engines moeten gebruiken die worden voorzien door het Windows-platform”. Dit betekent in essentie dat geen enkele op Chromium-gebaseerde browser, noch andere niet-Windows alternatieven, in de Windows Store kunnen geraken.

“Met dit beleid, dat we eerder dit jaar hebben ingevoerd, verzekert de browser die een klant kiest de bescherming en veiligheidsmechanismes van het Windows Platform,” verdedigt Microsoft de eis.

Geen uitzondering

Microsoft is zeker niet het enige bedrijf dat een dergelijke maatregel oplegt als het over browsers gaat. Apple doet hetzelfde met iOS. Google Chrome op iOS is een goede imitatie van de browser, met een erg vertrouwd lijkende interface en heel wat van dezelfde functies. De applicatie is echter gebouwd op Apples eigen Webkit-code, en niet op Chromium. Google zelf hanteert een nog strengere aanpak op ChromeOS, waar geen enkele andere browser dan Chrome op te gebruiken is.

Microsoft was in het verleden minder afwijzend tegenover het toelaten van browsers van anderen op zijn eigen platform. In Windows 8 hadden ontwikkelaars nog de mogelijkheid om een soort hybride variant te bouwen die zowel de Metro-interface kon gebruiken als in zijn gewone desktopmodus draaien. Zowel Google als Firefox hebben met die functie geëxperimenteerd, maar het is nooit echt van de grond gekomen en weer afgevoerd in Windows 10.

Drempel

Microsoft heeft met Windows 10 S gekozen voor de gesloten aanpak die zijn concurrenten ook hanteren. Het argument dat dit de veiligheid zal verhogen op Windows 10 S houdt steek, maar het verhoogt opnieuw de drempel voor ontwikkelaars om hun weg naar de Windows Store te vinden. De kans dat Google een Chrome-variant voor Windows zal bouwen zoals het voor iOS deed, is erg klein. Toekomstige gebruikers van Windows 10 S zullen het dus met Microsoft Edge moeten doen, of upgraden naar Windows 10 Pro.