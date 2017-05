Heb je kinderen en zijn die veel meer dan je lief is onledig met ‘sociale’ media of andere vormen van internet-entertainment? Dan vind je het misschien wel handig op tijd en stond de internetkabel – althans virtueel – door te kunnen knippen. Overigens zijn er nog wel andere redenen te verzinnen waarom je af en toe tijdelijk een internetverbinding wil verbreken. Wat je motivering ook is, Net Disabler maakt het je alvast een stuk makkelijker.

Block with DNS

Net Disabler komt in een 32- en een 64-bits versie en behoeft niet eens een installatie. Je kunt het programma bijvoorbeeld dus ook meenemen op een usb-stick. De interface van Net Disabler bestaat uit weinig meer dan een klein, verplaatsbaar venstertje met daarin maar liefst drie methodes om de internetconnectie te onderbreken. Je kiest zelf welke van deze opties je activeert – het kunnen er trouwens ook meerdere zijn.

Met Disable Devices zorg je ervoor dat de aangesloten netwerkadapters worden uitgeschakeld. Block with DNS maakt dat je huidige DNS-servers allemaal op localhost (127.0.0.1) worden ingesteld, wat de facto surf- en aanverwante activiteiten blokkeert. Ten slotte is er nog Block with Windows Firewall die de nodige regels toevoegt aan de firewall om internetverkeer onmogelijk te maken (deze laatste optie werkt niet onder Windows XP, maar daar lig je hopelijk niet – meer – wakker van).

Blokkades

Handig is wel dat je vanuit een menuvenster van Net Disabler de drie ingrepen daadwerkelijk kunt controleren, want er zijn snelkoppelingen opgenomen naar respectievelijk het Windows Apparaatbeheer, het eigenschappenvenster van je netwerkverbindingen en de Windows Firewall. Het is trouwens ook mogelijk de ingestelde acties te beperken tot de netwerkadapter(s) die je in een ander menu zelf aanduidt.

Ook nuttig – ingeval je deze blokkades uitvoert op de pc van iemand anders (zoals je kinderen): het is mogelijk de toegang tot Net Disabler met een eigen wachtwoord af te grendelen. Goed om weten ook: Net Disabler laat zich tevens nauwgezet aansturen vanop de opdrachtregel. Zo zorgt een commando als NetDisabler_x64.exe /D /T 13 ervoor dat het internet wordt uitgeschakeld (D), meer bepaald via de acties (T) 1 (netwerkapparaat) en 3 (firewall).