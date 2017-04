Score: 6/10

Prijs: €499

PROS Relatief grote SSD

Kaartlezer

Best goede kijkhoek voor het scherm

Meer dan voldoende RAM CONS Niet zo veel aansluitingen

Geen Full-HD scherm

De ES1 is een interessant alternatief voor de Acer E5-575-34L die we eerder al onder de loep namen. De laptop ziet er net als de E5 sober uit en heeft een gelijkaardig toetsenbord, dat best aangenaam typt. Op het eerste zicht zie je niet zo veel verschil tussen beide toestellen. De binnenkant is echter compleet anders.

Acer rust dit toestel uit met een laptopchip van AMD. Die is een stuk minder krachtig dan Intels Core i3. In ruil krijg je wel 8 GB aan RAM en een SSD met een capaciteit van 256 GB. Deze laptop zal je iets beter dienen wanneer je werk meer werkgeheugen dan cpu-kracht vereist. Denk daarbij aan browsen in Chrome met een heleboel tabs open. Doorgaans is de Intellaptop wel iets sneller.

Het scherm van deze laptop is eveneens minder goed. De resolutie bedraagt slechts 1.366 x 768 pixels, al is de kijkhoek wel iets beter. Daarnaast heeft de andere Windowslaptop van Acer meer aansluitingen. Je krijgt hier slechts één USB 3-poort en geen USB-C-poort, al voorziet Acer dit toestel wel van een kaartlezer. Tot slot ontbreekt de VGA-aansluiting.

De E5 met Intel-processor is het betere toestel, al kan ik enkele scenario’s bedenken waarin je voorkeur toch naar de AMD-laptop zou gaan. Naast het hierboven vermeldde browsen geeft de grotere capaciteit van de SSD je toch iets meer ademruimte voor de opslag van bijvoorbeeld multimedia. Ten slotte is de autonomie erg beperkt: je kan ongeveer drie uur zonder stopcontact. Deze laptop is meer dan goed genoeg voor zijn geld, maar de Intelvariant is in de meeste gevallen toch de betere keuze.

Systeemeigenschappen: AMD A8-7410, Integrated Graphics, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 15 inch-scherm (1.366 x 768), Windows 10 Home