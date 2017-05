Ga je als fotoliefhebber wel vaker op stap met de digitale camera in de hand? Dan herken je vast de situatie waarbij je bij thuiskomst nog een hele poos zoet bent met het uitwieden en optimaliseren van je nieuwe fotoreeks. Tools als BatchBlitz – de naam laat weinig aan de verbeelding over – kunnen je dan van pas komen.

De interface van BatchBlitz, dat ook in een portable variant beschikbaar is, is verrassend eenvoudig. Bij de opstart krijg je weinig meer dan een leeg venster met een beperkte menubalk te zien. Maar schijn bedriegt, ook al duurt het even voor we door hebben hoe we met de tool van start kunnen.

Maar goed, zodra we een nieuwe taak, al dan niet op basis van een bestaand sjabloon hebben gecreëerd kunnen we aan de slag. Logischerwijze selecteer je eerst de fotomap waarop je bepaalde batchbewerkingen wilt uitvoeren. Vervolgens duid je de doelmap aan waarin je de bewerkte fotobestanden wilt laten terechtkomen – wel zo veilig, mochten de resultaten van de batchbewerking toch niet het verhoopte effect hebben.

Vervolgens geef je aan welke operaties je op de fotoselectie wilt uitgevoerd zien. Die zijn netjes opgedeeld in drie rubrieken: pre-processors, processors en post-processors (formaatconversie en hernoemen).

De geselecteerde acties worden dan aan de taak toegevoegd en maak je via een vinkje actief. Uiteraard moet je elk van deze acties nog configureren (via een dubbelklik). De rubriek Pre-processors bestaat slechts uit één actie: het filteren van foto’s uit je selectie. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je alleen foto’s wilt die aan een bepaalde grootte voldoen of met een bepaald patroon in de bestandsnaam.

De rubriek processors daarentegen is behoorlijk uitgebreid en bevat de volgende onderdelen: Add Picture, Add Tekst, Auto Contrast, Auto Levels, Colorize, Crop, Desaturate, Resize en Rotate. De meeste van deze processors laten zich best wel nauwkeurig instellen. Bij Add Text bijvoorbeeld kun je niet alleen de gewenste tekst invullen, maar ook de kleur, de exacte positie (absoluut of relatief, met offsets), de blendmodus, het lettertype en de tekstgrootte, evenals een paar effecten.

Bij de post-processor Convert Format dan weer kun je het gewenste formaat instellen – png, bmp of jpg – en daarnaast ook het compressieniveau, de bitdiepte of de beeldkwaliteit.

Heb je eenmaal alles naar wens ingesteld, dan rest je er alleen nog de Start-knop in te drukken. Je kunt netjes meevolgen welke foto’s de tool aan het bewerken is. En het moet gezegd: met de verwerkingssnelheid valt het best mee.