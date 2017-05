Houd je graag de vinger aan de pols van je systeem en wil je wel eens weten hoe het zit met het gebruik van systeembronnen als cpu, geheugen, schijf en netwerk? Of hoe intens de usb-poorten worden aangesproken, welke processen actief zijn enz. ? SysGauge vertelt het je – en houdt je desnoods op de hoogte met notificaties en e-mails.

SysGauge is zowel beschikbaar in een installeerbare als in een portable versie, voor Windows 32 en 64 bits. Zodra je de tool hebt opgestart krijg je een triptiek te zien. In het onderste paneel staan de diverse onderdelen opgelijst die SysGauge aan het monitoren is: CPU, geheugen, schijfruimte, schijfactiviteit, datatransfer schijf en netwerk. Je leest hier zowel het huidige verbruik af als het gemiddelde gebruik evenals de vastgestelde minimum- en maximumwaarde. In de bovenste panelen krijg je dan een grafische weergave van het actuele verbruik van het geselecteerde onderdeel en verder ook een ‘historisch’ overzicht van dit verbruik. Dit laatste blijft wel beperkt tot de recentste vijf minuten.

De opgelijste onderdelen zijn echter maar een (standaard)greep uit de vele items die SysGauge kan monitoren. Je bepaalt echter zelf welke tellers je effectief te zien wilt krijgen. Wij telden er bijna 80, waarbij je vaak nog ’s de keuze hebt welk hardwareonderdeel je precies wilt meten. Kies je bijvoorbeeld voor USB Control Transfer Rate of USB Bulk Transfer Rate dan kan je nog aangeven voor welk USB-apparaat je dat wilt activeren, enz. Het is zelfs mogelijk met een remote computer te verbinden om ook daar de gegevens uit af te lezen.

Jammer genoeg ontbreken bijvoorbeeld wel de S.M.A.R.T-waarden van een harde schijf (zodat je bijvoorbeeld ook de temperatuur kon monitoren). Handig is wel dat je verschillende tellers samen in een profiel kunt bewaren, zodat je snel van profiel kunt wisselen ook.

Bij elke teller kun je bovendien meerdere controles vastleggen. Zo’n controle bestaat uit een voorwaarde en een actie. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen instellen dat je een geluidsnotificatie te horen krijgt of een e-mail ontvangt zodra het actuele CPU-gebruik meer dan 90% bedraagt. Het is overigens ook mogelijk automatisch je systeem te laten herstarten of af te sluiten wanneer een ingestelde drempelwaarde wordt overschreden.

De tool bevat tevens een module voor automatische systeemanalyse. Dat houdt in dat diverse onderdelen op bepaalde parameters en waarden worden gecheckt, waarna je een rapport krijgt dat op mogelijke aberraties wijst. Zo’n rapport kun je overigens in diverse bestandsformaten bewaren: xlsx, txt, html of pdf.