Windows is vandaag een stuk minder aanpasbaar dan in de dagen van weleer. Vroeger kon je het formaat, de kleur en het lettertype van ieder venster naar je hand zetten, vandaag ben je beperkt tot enkele thema-opties. Gelukkig blijft Windows erg vriendelijk voor softwareontwikkelaars die zelf enkele wijzigingen willen schrijven. Zo kan je met de hulp van een piepklein tooltje je klassieke taakbalk omtoveren tot een transparante variant.

Stap 1 / speciale tool

Een mooie transparante taakbalk zit niet standaard ingebouwd in Windows 10. Je moet dus een tooltje downloaden. Voor deze workshop kijken we naar een piepklein programmaatje dat een programmeur hobbymatig heeft geschreven en vervolgens heeft gedeeld met het internet. Je kan de tool downloaden via github: https://github.com/TranslucentTB/TranslucentTB/releases. Kies één van de twee ingepakte bestanden, download het, en pak de inhoud uit in een map naar keuze. De tool in kwestie heet TranslucentTB.exe. Dubbelklik erop om het programma te starten. Je taakbalk wordt meteen transparant.

Stap 2 / Configuratie

Je merkt dat het programma helemaal geen interface heeft. Wil je de doorschijnende taakbalk uitschakelen, dan moet je taakbeheer openen. Druk op Control, Shift en Escape en klik op Meer details. Zoek in de lijst met achtergrondprocessen naar TranslucentTB, selecteer het proces en klik op beëindigen. Je kan er ook voor kiezen om de tool automatisch te laten opstarten met Windows. Maak in dat geval een snelkoppeling naar het exe-bestandje aan door er rechts op te klikken en Snelkoppeling maken te kiezen. Kopieer die snelkoppeling naar de opstartmap van Windows. Die map kan je snel openen door Windowstoets + R. Plak daar hetvolgende adres: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.