De creators update die enkele weken geleden zijn debuut maakte op pc’s en tablets, komt nu ook naar smartphones. Microsoft rolt de update momenteel uit voor Windows 10 Mobile.

Zoals de technolgiereus eerder al liet weten, zal niet elke Windows Phone van de vernieuwingen kunnen proeven. Het aantal toestellen dat de update ontvangt is beperkt. Dertien toestellen, waaronder zes Microsoft Lumia’s, mogen de creators update verwelkomen. De situatie voedt de geruchten dat het bedrijf Windows 10 Mobile binnenkort te ruste zal leggen. Het bedrijf zelf weigert om commentaar te geven op de veronderstellingen: geen bevestiging, maar ook geen ontkenning.

Creators update

Welke verbeteringen brengt de creators update voor smartphones? Ook hier is de lijst eerder kort. Microsoft opteerde ervoor om hier en daar wat kleine aanpassingen te doen. Zo verschijnen in het actiecentrum nu knoppen om iemand meteen terug te bellen of te sms’en wanneer je een oproep mist, en zijn de systeemgeluidjes van het OS uitgebreid om meer overeen te komen met de desktopversie.

De grootste veranderingen situeren zich in de instellingen, die herschikt zijn om een duidelijker overzicht te geven. De blauwlichtfilter of de verbeterde privacy-opties van de creators update voor desktop zijn echter niet aanwezig, noch de Paint 3D-app.

Wie de update kan krijgen, haalt deze het beste binnen, ondanks de minieme verbeteringen. Het is nog altijd de beste en snelste Windows 10 Mobile-versie die je op dit moment kan gebruiken.