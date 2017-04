In een land waar er vaker wel dan niet file is, zoeken mensen massaal naar vertier voor in de auto. Een medium dat hiervoor erg populair is, zijn podcasts. Je kan een podcast het best vergelijken met een radioshow, alleen kies je zelf wanneer je een aflevering beluistert. Dankzij applicaties zoals Hootr kan je de shows naar een toestel downloaden, waarna je tijdens dode momenten een aflevering kan beluisteren.

Hitlijst

Je kan Hootr terugvinden op de website van Hilllbilly Productions (www.hillbillysoftware.com). Klik bovenaan op Download en een zipbestand wordt naar je computer gehaald. Pak de map uit en dubbelklik op hootr-install.exe om de installatie te starten. In het eerste venster dien je de licentieovereenkomsten goed te keuren, waarna je op Install kan klikken. Na enkele minuten zal de applicatie geïnstalleerd zijn.

De eerste keer dat je Hootr start, zal het configuratiescherm worden geopend. Klik op Save nadat je je ervan hebt verzekerd dat alle opties juist zijn ingesteld. Aangezien je initieel niet bent geabonneerd op een postcast, zal Hootr je vragen om standaard shows te downloaden. Het gaat om een vijftigtal van de populairste programma’s, waaronder TED Talks en Geek’s Guide to the Galaxy. Wie zich voor het eerst aan podcasts waagt, krijgt op deze manier een mooi overzicht van wat voor shows er allemaal te vinden zijn. Indien je bent ingegaan op het voorstel van Hootr, zal de applicatie de verschillende feeds scannen voor afleveringen en een lokale cache aanmaken. Dit proces kan even duren.

Downloaden en selecteren

Nadat Hootr de benodigde informatie over de podcasts heeft verzameld, kan je aan de slag. Dubbelklik op een podcast naar keuze en selecteer de aflevering die je wilt beluisteren. Onderaan het venster zullen een afspeel-, pauze- en stopknop verschijnen, waarmee je de podcast kan afspelen, pauzeren en stoppen. Het is echter eveneens mogelijk om de show te downloaden. Hiervoor dien je je favoriete afleveringen handmatig aan te vinken. Ook is het mogelijk om alle afleveringen te selecteren en deselecteren via de plus- en minknop bovenaan. Klik ten slotte op het icoontje met de pijl om de geselecteerde bestanden te downloaden. De download manager zal zich openen, waar je bovenaan op Tools en Start moet klikken om het downloadproces te starten. Klik met je rechtermuisknop op het bestand en kies voor Open destination folder om de file te kunnen raadplegen.

De standaard podcasts die je aan Hootr kan toevoegen, zijn –net als de applicatie zelf – steevast in het Engels. Ook in Vlaanderen en Nederland zijn er echter shows die de moeite waard zijn. Om dergelijke podcasts aan Hootr toe te voegen, klik je bovenaan op Tools. Ga hierna naar Subscriptions en klik op Subscriptions Manager. Hier kan je podcasts waarin je niet geïnteresseerd bent, verwijderen door ze te selecteren en vervolgens op de minknop te klikken. Een nieuwe podcast voeg je toe door op het plusicoon te klikken en de URL van de show in te geven. Klik vervolgens op Go, pas eventueel de informatie over de podcast aan en klik op Save. Initieel zullen er geen afleveringen van het programma in Hootr staan. Je kan hier verandering in brengen door bovenaan op het tweede icoon (Update and refresh cache) te klikken.