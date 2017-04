Van een speciaal stukje papier dat je in een boek plakt zijn foto’s op korte tijd getransformeerd naar een serie bits die je ergens op een computer of smartphone hebt staan. Je hoeft het plakwerk niet meer te doen, maar de digitalisering betekent niet dat je foto’s veiliger zijn voor verlies. Integendeel. Vaak blijven je foto’s maar op één toestel staan, waardoor je risico loopt om ze kwijt te spelen als er iets misloopt met dat apparaat. Daarnaast is de cloud ook immens handig als je van toestel wisselt: je hoeft niet te prullen met externe harde schijven of kabels om je bestanden te verhuizen naar hun nieuwe thuis.

Welke cloud?

Er zijn genoeg clouddiensten die elkaar het vuur aan de schenen leggen om jouw bestanden te mogen opslaan, maar vaak ben je hier beperkt tot een tiental gigabytes. Wil je meer ruimte, dan moet je harde cash opleggen. Aangezien foto’s vaak heel wat ruimte opslokken, stuit je al vlug op die betaalmuur. Als je wat verder rondkijkt, vind je op het web clouddiensten die zich specifiek op foto-opslag richten en wijselijk de limieten op hun opslagplaats oprekken. Gevestigde waarde Flickr biedt bijvoorbeeld 1 TB aan voor zijn niet-betalende gebruikers, op voorwaarde dat elke foto maar 200 MB mag bedragen. Google gaat meteen een paar stappen verder en voorziet ongelimiteerde opslag op service Google Foto’s, maar verkleint de bestandsgrootte van je foto’s. Ongelimiteerd is moeilijk af te slaan, dus gaan we voor deze cursus met Google Foto’s aan de slag.

Voorkeur

Google Foto’s is beschikbaar in je browser op photos.google.com en in appvorm op zowel Android als iOS. Om van de dienst gebruik te maken, heb je allereerst een Google-account nodig. Eens dat aangemaakt en ingelogd, kan je beginnen met het aanleggen van je fotocollectie in de wolk.

Werk je via het web, dan krijg je een blanco pagina te zien die klaarstaat om gevuld te worden. De knop Uploaden opent een venster waarin je lokaal opgeslagen foto’s kan selecteren, maar het is ook mogelijk om deze gewoon naar de pagina te slepen. Wanneer je een foto voor de eerste keer toevoegt, vraagt Google je hoe je deze wilt opslaan: met een kleinere grootte of in het origineel (eigenlijk: wil je betalen of niet?). Gecomprimeerde foto’s in hoge kwaliteit kan je zonder beperkingen toevoegen. Originele bestandsgroottes worden bij het totaal van je Google Drive-opslag geteld, dat wel eindig is. Je krijgt deze vraag niet meer voorgeschoteld na de eerste keer, Google onthoud je voorkeur.

Uploader

Na het uploaden van beelden biedt Google Foto’s je de mogelijkheid aan om een tool te installeren die automatisch een back-up maakt van alle foto’s die in de toekomst op je computer terechtkomen. Krijg je die tool niet aangeboden, dan kan je er manueel naar surfen op het adres photos.google.com/apps. De desktop-uploader is met enkele klikken gedownload en geïnstalleerd, je hoeft niets anders te doen dan akkoord te gaan met de licentievoorwaarden die Google oplegt. Nadien moet je hier nog apart op inloggen met je Google-account om de synchronisatie te bevestigen. Tijdens het inloggen selecteer je van welke bronnen en mappen Google automatisch bestanden mag overhevelen. Staat je standaard fotofolder er niet tussen, dan wijs je die manueel aan met behulp van de knop Map Toevoegen. Onderaan vraagt Google je ook toestemming om anonieme gebruikersdata te verzamelen; vink het vakje aan of af naar eigen voorkeur en activeer de uploader door op Back-up starten te klikken. Google Foto’s zal zich als icoontje in je systeemvak nestelen.

Mobiel

Gebruik je de mobiele app, dan verschijnt de vraag naar je resolutie-voorkeur zodra je de applicatie voor de eerste keer opent. De foto’s die op je toestel staan zullen in de app worden opgenomen. Om Google Foto’s je cameramap vervolgens automatisch naar zijn cloud te laten overzetten, heb je een wifiverbinding nodig.

Om andere smartphonemappen in één keer in de Google-cloud te plaatsen kan je via het hamburgermenu dat zich links bovenaan bevindt de instellingen openen, dan naar back-up en synchronisatie gaan en vervolgens naar een back-up van apparaatmappen maken om een folder aan te duiden. Alle foto’s die je met je smartphone maakt, zullen na de activatie van de Google Foto’s-app automatisch in de cloud bewaard worden.

Brug

Op Android en iOS kan je ook een snelle verbinding leggen tussen de app en je camera. Daarvoor open je Google Foto’s en ga je naar het tabblad Assistent, normaal vind je hier als je naar beneden scrolt een fiche met de titel Van camera naar Google Foto’s gaan. Druk op de knop Snelkoppeling toevoegen. Je zal toestemming moeten geven voor de toegang tot je camera. Meer hoef je niet te doen, de snelkoppeling wordt hierna toegevoegd. Als je je camera-app opent en een foto maakt, zal je nu kort het Google Foto’s-icoontje op je scherm zien verschijnen, dat aangeeft dat het beeld in je collectie gaat.

Bewerken

Het is geen Photoshop, maar de fotodienst maakt het mogelijk om enkele basisingrepen uit te voeren op je foto’s als je dat nodig acht. Je krijgt toegang tot die mogelijkheden door op een individuele foto te klikken en het Bewerken-icoontje te activeren. Het scherm dat opduikt, bevat in eerste instantie diverse filters die je over een beeld kan leggen. Verder is er een tabblad beschikbaar waarin je licht, kleur en contrast kan veranderen, en een tabblad om de vorm aan te pakken. Via die laatste kantel je het beeld of snijd je de foto bij.

Albums

Eens al je foto’s in de cloud staan, kan je orde beginnen scheppen in je collectie. Google maakt initieel al een rudimentair onderscheid op basis van de datum waarop de foto’s getrokken zijn. Zelf kan je dat nog verder verfijnen met het aanmaken van albums. Hiervoor open je het gelijknamige tabblad in Google Foto’s – die is zowel op het web als in de app beschikbaar. Ik beschrijf hieronder hoe je via de web-app te werk gaat, maar hetzelfde is evengoed mogelijk op het mobiele platform.

Je start door op de knop album maken te klikken. Je komt vervolgens in een overzicht van al je beelden terecht, waarin je kan selecteren wat je bij elkaar wilt brengen. Je finaliseert je album door bovenaan op de knop Maken te drukken.

Taggen en tekst

In het volgende venster kan je een naam geven aan je verzameling, eventueel nog extra foto’s toevoegen, de foto’s rangschikken naar keuze, en tekst en locatietags voorzien. Alle opties vind je rechts bovenaan het scherm. Met de knop tekst toevoegen verschijnt er een tekstbalk tussen je foto’s, waarmee je je ervaringen in woorden kan beschrijven. Het tekstvak wordt geplaatst tussen de foto’s die op dat moment op je scherm getoond worden, om een andere plaats te kiezen scrol je door je beelden heen naar de uitverkoren locatie en klik je opnieuw op de knop. Een tekstbalk verwijderen gaat via het kruis-icoontje links. Via Locaties toevoegen kan je aangeven waar de foto’s zijn getrokken via Locatie. Kaart geeft je de mogelijkheid om je reisroute te tonen. Tot slot is er Foto’s sorteren, waarmee je de beelden chronologisch kan herordenen, iets dat je ook manueel kan doen door de foto’s te slepen.

Coverfoto

Heb je je album naar je hand gezet, dan selecteer je het vinkje links bovenaan om het te bewaren. Een afgewerkt album geeft op zijn beurt weer nieuwe mogelijkheden. Via Delen stuur je een link naar je collectie door via e-mail. Achter de opties-knop helemaal rechts vind je interessante instellingen zoals Diavoorstelling of Albumomslag instellen, waarmee je de coverfoto kan kiezen waarmee je verzameling getoond wordt in het tabblad Albums.

Om een volgende collectie samen te stellen klik je op Maken in de algemene pagina van Google Foto’s. Je opent hiermee een venster dat je verschillende opties geeft: niet alleen Albums, maar ook Gedeelde albums, Animaties en Collages.

Samenspel

Een gedeeld album is, zoals de naam al aangeeft, identiek aan een standaard album, maar eentje dat door meerdere mensen kan aangevuld en bewerkt worden. Een animatie laat je toe om verschillende foto’s samen te nemen en deze na elkaar af te spelen in één plaats, een beetje zoals een diavoorstelling maar dan geautomatiseerd (en snel). Om er een te creëren hoef je enkel via de maken-knop op Animatie te klikken en de foto’s aan te duiden die je aan bod wil laten komen, Google doet de rest. Hetzelfde voor een collage: selecteer de beelden die je samen wil brengen, en Google plakt ze naar eigen inzicht aan elkaar zodat je al je foto’s in één beeld hebt.

Assistent

Animatie en collage zijn alternatieve manieren om je foto’s online te presenteren. Ook de assistent helpt je op dat vlak. Dit is het derde tabblad dat je ter beschikking hebt op de algemene pagina van Google Foto’s. De assistent zal je suggesties van de hand doen voor aangepaste versies van foto’s uit je collectie. Er zit een verschil tussen wat je hier op de web-app en de mobiele versie van Google Foto’s te zien krijgt. Op het mobiele platform stelt de assistent zich iets actiever op, met verwijzingen naar dingen die je nog kan instellen om de fotodienst te verbeteren. Je kan het gedrag van de assistent aanpassen in de Instellingen van de dienst, die je via het hamburgermenu oproept. Hier vindt je de optie Assistent-kaarten, waaronder je de suggesties kan in- of uitschakelen.

Instellingen en zoeken

De instellingen voor Google Foto’s zijn niet zo uitgebreid als wat je bijvoorbeeld bij je Google account zelf terugvindt. Je hebt naast de controle over de assistent ook de mogelijkheid om beelden op Google Drive in Foto’s te tonen. De optie Geografische locatie verwijderen uit items die zijn gedeeld via een link komt van pas als je liever niet al te veel informatie vrijgeeft. Verder kan je je commentaar op andermans gedeelde foto’s bijhouden en waar nodig bijsturen via het Activiteitenlogboek. In de mobiele app zijn ook opties voor meldingen terug te vinden, en meer mogelijkheden om je opslag te beheren.

Een van de leuke dingen van Google Foto’s is het feit dat de dienst slim genoeg is om objecten en personen te identificeren in je foto’s. Ben je op zoek tussen je honderden beelden naar die ene foto waarop je samen met je vrienden sushi zit te eten, dan hoef je enkel ‘sushi’ in de zoekbalk te tikken om alle je foto’s met de Japanse specialiteit boven te halen. Als je het tabblad Albums opent, kan je onder de map Dingen zien welke objecten je volgens Google vaak op beeld vastlegt. Meestal zijn de resultaten verrassend accuraat; af en toe vergist het algoritme zich nog wel eens.

Gezichtsherkenning

Google Foto’s heeft een verborgen categorie naast Dingen en Plaatsen: Mensen. De dienst ondersteunt gezichtsherkenning, maar deze functie is in de Europese Unie niet actief, wegens mogelijke schending van de privacy. De personen op je foto’s hebben immers geen toestemming gegeven om door Google geïdentificeerd te worden. Er is echter een vrij eenvoudige manier om die beperking te omzeilen als je er toch gebruik van wil maken. Je moet gewoon de optie activeren in een land waar de beperking niet geldt.

Je kan fysiek op stap gaan, maar een VPN gebruiken bespaart je heel wat tijd. Je doet dit ook het beste via de mobiele app. Maak de opslag van Google Foto’s leeg op je smartphone door in je Instellingen naar apps te gaan, Google Foto’s te selecteren en zowel de gegevens als de cache te wissen. Activeer je VPN, ga buiten de EU, en open Google Foto’s opnieuw. De app zal reageren alsof je deze voor de eerste keer opent. Ga naar de Instellingen in de app en activeer de optie Vergelijkbare gezichten groeperen: dit schakelt gezichtsherkenning permanent in. Je kan nu de VPN stopzetten.