Een processor vandaag is niet zoveel sneller dan een exemplaar van enkele jaren oud. In cpu-land maakt Intel vooral verbeteringen op het vlak van efficiëntie. Dat wil zeggen dat jouw oude laptop, desktop of zelfs Mac wat rekenkracht betreft nog best meekan met moderne toestellen. Toch merk je waarschijnlijk dat je oude toestel onaangenaam traag werkt. Een beetje extra RAM-geheugen kan helpen, maar de kans is groter dat de harde schijf de schuldige is. Een klassieke harde schijf is een flessenhals voor de prestaties van je toestel. Je kan het ding eenvoudig vervangen door een splinternieuwe SSD om zo je toestel een tweede leven te geven. In deze workshop leg ik je uit hoe je de harde schijf in je laptop vervangt door een SSD.

Stap 1 / Capaciteit

Voor deze workshop heb je een SSD nodig. 128 GB volstaat voor een computer waar je vooral op surft of typt maar weinig extra software op kwijt wilt. 256 GB geeft je al iets meer ademruimte en is doorgaans voldoende voor de doorsnee gebruiker. Ook SSD’s van 512 GB zijn vandaag echter betaalbaar en er bestaan zelfs exemplaren van 1 TB, al moet je daarvoor dieper in je geldbuidel tasten. Als dat in je budget past, kies je best voor een SSD met een capaciteit die even groot is als die van je huidige harde schijf. Wil je alle gegevens op je oude HDD overzetten naar de nieuwe SSD, dan moet die laatste natuurlijk minstens even groot zijn als de gebruikte schijfruimte van je HDD. Ga naar Verkenner en kijk onder Deze PC naar de harde schijfruimte om in te schatten wat je precies nodig hebt. Ter indicatie: voor een SSD van 250 GB betaal je ongeveer 99 euro.

Stap 2 / Hardware

In deze workshop zet ik een oude laptop-harde schijf over naar een nieuwe SSD. Ik kies voor een Evo 850 van Samsung omwille van de prijs-kwaliteitsverhouding en de snelheid, maar de stappen zijn gelijkaardig wanneer je een ander model koopt. Ik investeer niet alleen in een SSD maar ook in een stukje bekabeling om het ding aan te sluiten op de USB-poort van de laptop. Zo’n USB naar SATA-adapter kost tussen de 20 en de 30 euro. Je sluit er je SSD mee aan op je laptop als een externe schijf en dat is nodig wanneer je een identieke kopie wilt maken van je oude laptopschijf. Wil je Windows opnieuw installeren na de installatie van de nieuwe SSD, dan heb je zo’n conversiestukje niet nodig.

Stap 3 / Overzetten

Om een kopie te maken van je harde schijf, heb je de juiste software nodig. Het volstaat niet om via verkenner alle gegevens van je C-schijf integraal te kopiëren naar de SSD. De nieuwe SSD moet dienstdoen als functionele Windowsschijf. Om Windows op te starten moeten er enkele verborgen partities en bestanden vanop de oude harde schijf op een correcte manier overgezet worden naar de nieuwe SSD. Ik gebruik de Data Migration-software van Samsung zelf. Koos je voor een SSD van een andere fabrikant, dan leverde die hoogstwaarschijnlijk eigen software mee die hetzelfde doet. Partition Wizard van MiniTool is een ander uitstekend alternatief.

Stap 4 / Detailkopie

Start je laptop op en stop je SSD via de USB naar SATA-adapter in je toestel. Start nu de Data Migration-software en kies Start. Als bronschijf zie je de huidige C-schijf. Als doelschijf kies je de SSD. Soms is je harde schijf onderverdeeld in verschillende partities door de fabrikant van je laptop. Het volstaat om de C-partitie over te zetten naar de SSD. Klik vervolgens nogmaals op Start. De software zal je harde schijf nu naar de SSD ‘klonen’. Dat proces kan lang duren en mag je absoluut niet onderbreken.

Stap 5 / operatie

Wanneer het klonen goed verlopen is, kan je je laptop uitschakelen. Haal het toestel van de netstroom en verwijder de accu. Zorg er voor je verder gaat voor dat je een goede back-up van je belangrijkste bestanden hebt. Draai nu je laptop om en verwijder de onderkant. Je hebt hier een kleine kruisschroevendraaier voor nodig. Hoe je het onderste paneel precies verwijdert, varieert van fabrikant tot fabrikant. Vaak moet je heel wat vijsjes losmaken. Soms verstoppen laptopbouwers een vijsje onder een garantiesticker. Verwijder de hele achterzijde om de onderdelen bloot te leggen.

Stap 6 / Weg met de HDD

Verwijder voorzichtig de harde schijf uit de laptop. Sommige fabrikanten kiezen ervoor om de harde schijf in een houdertje te steken. In dat geval moet je eerst het geheel losmaken en vervolgens de harde schijf uit de houder klikken. In de regel is het erg eenvoudig om de HDD los te koppelen. Gooi de schijf niet weg. In combinatie met het adapterstukje uit stap 2 kan je de HDD voortaan als externe back-upschijf gebruiken.

Stap 7 / Welkom SSD

Sluit nu de SSD aan in de laptop. De SSD is precies even groot als de HDD en heeft exact dezelfde aansluitingen. Het ding past dus automatisch perfect in je laptop. Controleer of de aansluitingen goed vastzitten en vijs je laptop weer dicht. Plaats de accu terug, en zet de laptop aan. Als alles goed is gegaan, springt je toestel nu bliksemsnel op. Je bent nu klaar: omdat je je systeemschijf naar de SSD gekloond hebt, zijn Windows en al je applicaties nog steeds geïnstalleerd. Zelfs je bureaublad zal er nog uitzien zoals je het hebt achtergelaten. Koos je ervoor om geen data naar de SSD te kopiëren, dan is nu het moment aangebroken om een USB-stick met Windows in je laptop te schuiven en de instructies te volgen.