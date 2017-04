Gebruik een sterk wachtwoord

Je wachtwoord is de eerste (en vaak ook enige) lijn van verdediging tegenover indringers. Als je eenvoudig te raden combinaties als “wachtwoord” of “123456” gebruikt, dan kan je evengoed geen wachtwoord instellen. Bedien jezelf van hoofdletters, kleine letters en cijfers bij het samenstellen van een code, of maak gebruik van een wachtwoordzin. Creëer alleszins een combinatie die minimum acht tekens lang is. Denk er ook aan om deze minstens een keer per jaar te veranderen.