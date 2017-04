Een van de pluspunten van deze tool is alvast dat je ook erg grote bestanden kunt openen en bewerken. In de gratis Lite-versie kleeft hier weliswaar een beperking op van maximaal 10 GB (versus 400 GB), maar het komt wellicht niet zo vaak voor dat je nog grotere bestanden wil bewerken. De Lite-versie ontbeert tevens een functie om bestanden met elkaar te vergelijken; mapinhouden vergelijken daarentegen is wel mogelijk.

De interface van PilotEdit Lite heeft veel weg van een klassieke teksteditor – zoals MS Word 2007 – maar de functieomvang is veel beperkter. Dat is ook wel logisch, gezien je voor dit soort bestanden nauwelijks of geen lay-outtechnische ingrepen zal beogen.

Het programma herkent heel wat scripttalen en aanverwanten, zoals bijvoorbeeld c++, java, html, xml, jsp, javascript, php, asp(.net), css, visual basic, perl, python, ruby, ahk, autoIt, groovy, rexx, enz. ‘Herkennen’ houdt automatisch ook (instelbare) syntax en keyword highlighting in. Verder zijn er knoppen om tekstregels wat verder of minder ver te laten inspringen, om ‘word wrap’ te (de)activeren, enz. Met één druk op de knop schakel je ook om tussen ascii- en hex-weergave.

Het programma voorziet bovendien in een flexibele zoek- en vervangfunctie, inclusief ondersteuning van reguliere expressies. Handig is nog de ingebouwde FTP-client, waarmee je bestanden rechtstreeks ophaalt van of bewaart op een ftp-server.