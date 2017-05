Op nagenoeg elke monitor kun je waarden als helderheid en contrast instellen via een OSD-menu (on screen display). Het kan echter ook makkelijker en sneller, met behulp van ClickMonitorDDC, althans voor monitors die DDC-compatibel zijn (display data channel), maar dat geldt gelukkig wel voor de meeste schermen, ook die van laptops trouwens.

Iconen

Meteen na de installatie tref je standaard een drietal iconen van ClickMonitorDDC in het systeemvak van Windows aan. Elk van deze iconen toont een numerieke waarde en die komt overeen met de huidige instelling voor respectievelijk helderheid, contrast en – als extra bonus – het audiovolume van je systeem.

Deze waarden kun je nu op verschillende manieren aanpassen. Het volstaat bijvoorbeeld al om met de muisaanwijzer boven een van deze iconen te zweven waarna je de waarde aanpast door het muiswiel te verdraaien. Het resultaat zet zich onmiddellijk door.

Verder, wanneer je een van deze iconen met de linkermuisknop aanklikt, duikt een paneel op met drie verticale schuifknoppen voor elk van deze waarden. Je hoeft nu maar de gewenste schuifknop te verplaatsen als je een aanpassing wil doorvoeren. Heb je meerdere monitors aangesloten, dan tref je bovenaan een selectiepaneel aan waarmee je aangeeft van welke monitor je de waarden wil wijzigen.

Meer mogelijkheden

Er is echter nog veel meer mogelijk. Zo kun je vanuit het Settings-venster allerlei sneltoetsen koppelen aan diverse waarden, zodat je bijvoorbeeld met een bepaalde sneltoets een helderheid van 70% en een contrast van 50% instelt. Of je opteert voor relatieve waarden, zodat elke druk op de sneltoets helderheid, contrast en/of volume met een zeker percentage verlaagt of verhoogt.

ClickMonitorDDC laat zich echter ook geheel vanop de opdrachtregel aansturen. Zo zorg je er met b 20 c 30 voor dat de helderheid (brightness) op 20% komt te staan en het contract op 30%. Of je verhoogt de helderheid met 6% en het contrast verminder je met 8%: b + 6 c – 8. Heb je twee monitors aangesloten dan stuur je de tweede aan met de monitornaam of het bijhorende nummer; iets als 2 b + 5 dus.

Het is trouwens ook mogelijk welbepaalde commando’s met bijhorende parameters dagelijks automatisch te uitvoeren op twee zelf te kiezen tijdstippen: een bij daglicht en een bij kunstlicht, bijvoorbeeld.