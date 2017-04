No More Ransom

Als je ondanks de tools van Cybereason of Kaspersky toch te maken krijgt met Ransomware, dan is No More Ransom je vriend. No More Ransom is een website die tot stand is gekomen met de hulp van Interpol, Intel en Kaspersky. Op de site (nomoreransom.org) vind je niet alleen raad, maar ook praktische hulp voor het ontsleutelen van gegijzelde bestanden. Je kan er versleutelde bestanden uploaden om te ontdekken of er een tooltje bestaat om ze gratis terug te krijgen. De kans is groot dat No More Ransom je niet kan helpen, maar beveiligingsfirma’s doen dagelijks hun best om de sleutels van zoveel mogelijk ransomware te kraken. Als slachtoffer is het altijd de moeite om op z’n minst eens te controleren of er geen gratis remedie bestaat voor jouw specifieke besmetting.