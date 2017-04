Score: 7/10

Prijs: €449

PROS Leuk design met degelijke bouwkwaliteit

8 GB RAM

DVD-station

Goed toetsenbord CONS Geen Full HD

Geen USB 3

Bescheiden prestaties

Hoe goedkoop kan een Windowslaptop zijn? HP tast de grens af met dit toestel en zit nog aan de juiste kant van de lijn. De AMD-processor binnenin is nog iets zwakker dan het exemplaar in de Acer ES1, maar samen met de SSD van 128 GB en een lovenswaardige 8 GB aan RAM bolt de computer best vlot. Opnieuw moet je goed nadenken over je plannen. Voor het iets zwaardere werk is een Core-processor toch aangewezen. Blijft het bij surfen en het lichtere kantoorwerk, dan vind je in deze HP wel een vlot toestel. Bovendien ziet het ding er goed uit. Net als de andere laptops in deze prijsklasse is de HP 15 uit plastic vervaardigd. Niettemin probeerde HP binnen het beschikbare budget toch iets leuk te doen met de laptop. Het resultaat is een toestel met een touchpad dat heel mooi verwerkt zit in het chassis. Het is een detail, maar het geeft deze HP toch een unieke vibe.

HP kiest voor een HD Ready-scherm dat er ondanks de iets lagere resolutie best goed uitziet. De kijkhoek is niet geweldig maar ik zag al slechter. Het grootste minpunt voor dit toestel is ongetwijfeld het gebrek aan aansluitingen. Je krijgt drie USB 2-poorten mee en ook Ethernet en HDMI zijn aanwezig. USB 3 ontbreekt helaas in elke vorm en dat is jammer. Gezien de bescheiden capaciteit van de SSD ware een snelle poort voor externe opslag welkom geweest. Je krijgt dan weer wel een DVD-station, wat de laatste tijd toch een zeldzaamheid is. De autonomie is best goed wanneer je klassiek kantoorwerk verzet, maar wordt niet beter wanneer je je beperkt tot echt licht werk.

De HP 15 is naar mijn mening de goedkoopste Windowslaptop die nog aangenaam werkt. Het toestel is niet perfect maar wat het kan, is straf gezien de absolute bodemprijs.