Hoogstwaarschijnlijk is het je al opgevallen dat de advertenties die je online te zien krijgt, gebaseerd zijn op je recentste bezigheden op het web. Google heeft van het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties een erg winstgevende business gemaakt. Niet iedereen houdt echter van deze praktijken; het drukt je neus op het feit dat Google wel erg veel over je weet. Voor wie op zoek is naar gemoedsrust bestaat er een manier om de gepersonaliseerde advertenties een halt toe te roepen.

Stap 1 / Onderwerpen

Allereerst moeten we je verwachtingen enigszins bijschaven. In deze workshop doen we enkel uit de doeken hoe je ervoor kan zorgen dat de advertenties van Google niet langer gepersonaliseerd zijn. Je zal nog steeds advertenties te zien krijgen, maar deze zullen niet langer gelinkt zijn aan je online bezigheden. In de eerste plaats kan je de onderwerpen waarover je reclame te zien krijgt, aanpakken. Ga hiervoor naar https://myaccount.google.com, klik onder Persoonlijke informatie en privacy op Advertentie-instellingen en ga naar Advertentie-instellingen beheren. Op de pagina die zich heeft geopend, kan je onder andere de onderwerpen terugvinden waarvan Google denkt dat je ze interessant vindt. Indien er een onderwerp tussenstaat dat je niet interesseert, kan je deze verwijderen door op het vinkje te klikken. Ook is het mogelijk om interesses toe te voegen via de Nieuw onderwerp-knop.

Stap 2 / personaliseren uitschakelen

Op dezelfde pagina kan je eveneens aangeven dat je niet langer gepersonaliseerde advertenties te zien wilt krijgen. Zet de schakelaar onder Advertenties personaliseren uit. Je zal een venster te zien krijgen waarin Google je waarschuwt voor de gevolgen van je beslissing. Indien je zeker bent dat je geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien wilt krijgen, klik je op Uitschakelen en vervolgens op OK. Hierna zullen de verschillende opties op de pagina zijn uitgegrijsd en staat er niet langer een lijst met interesses onder Uw onderwerpen.

Stap 3 / chrome extensie

Alleen de personaliseringsoptie uitschakelen is niet voldoende om er zeker van te zijn dat Google je geen gerichte reclame meer zal tonen. Wanneer je de geschiedenis en cookies van je browser wist, kan het immers zijn dat de standaardinstellingen opnieuw in voege treden. Om dit te voorkomen, biedt Google een extensie aan voor Chrome, Firefox en Internet Explorer. In Chrome kan je de extensie terugvinden in de webstore van Google. (https://chrome.google.com/webstore) Geef bovenaan IBA Opt-out in en klik op de Toev. aan chrome-knop naast het eerste resultaat. Eenmaal je de extensie hebt geïnstalleerd, zal het ervoor zorgen dat Google nooit meer jouw advertenties personaliseert.

Stap 4 / android-apps

Indien je Android gebruikt, moet je nog een aanpassing doen alvorens je volledig verlost bent van gepersonaliseerde advertenties. Ga naar de instellingen van je smartphone, klik op Google en tik op Advertenties. Standaard zal de optie Afmelden voor personalisatie van advertenties uitgeschakeld zijn. Schakel de functie in om geen gepersonaliseerde advertenties in Android-apps te zien te krijgen. Net als in je browser zullen er nog steeds advertenties verschijnen in Android-apps. Deze zullen echter niet langer aangepast zijn aan je persoonlijke interesses.