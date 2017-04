We weten allemaal dat een te luid volume je gehoor kan beschadigen. Toch is het verleidelijk om je favoriete muziek net iets luider door je koptelefoon te laten schallen. Om jou en je kinderen te beschermen tegen eeuwige gehoorbeschadiging bestaat er een tooltje waarmee je het maximumvolume in Windows kan beperken.

Je kan Quiet on the Set vinden op https://github.com/troylar/quiet-on-the-set. Bovenaan de pagina bevindt zich de broncode van het tooltje. Een kant-en-klare versie van het programma kan je onder Usage terugvinden. Klik op installer om de software te downloaden, dubbelklik op de executabel en doorloop het installatieproces.

Wanneer je Quiet on the Set voor de eerste keer start, zal het maximumvolume op 100 staan. Dit volume kan je aanpassen door bovenaan de slidebar te verslepen. Eenmaal je het juist volume hebt bereikt, moet je op Lock klikken. Je zal nu niet langer het volume in Windows hoger kunnen zetten dan de waarde die je hebt gekozen. Wil je je wijzigingen ongedaan maken? Klik op Unlock en er zal niet langer een maximumvolume zijn ingesteld. Op dit moment kan je eveneens ervoor kiezen om de instellingen te blokkeren met een wachtwoord. Geef het paswoord tweemaal in en klik op Lock. Enkel jij zal nu in staat zijn om het ingesteld maximumvolume te wijzigen.