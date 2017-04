Microsoft maakt een einde aan paswoorden voor zijn diensten. In plaats van een lettercombinatie kan je je smartphone gebruiken om aan te melden op de services. Dat is niet alleen eenvoudiger, maar ook een stukje veiliger. Een wachtwoord kan immers door mensen van over heel de wereld worden gekraakt; je smartphone hou je normaal gezien dicht bij je in de buurt en is bovendien beschermd met je vingerafdruk of een pincode.

Microsoft Authenticator

Om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid installeer je de Microsoft Authenticator-app. Deze applicatie is beschikbaar voor Android en iOS; mensen met een Windows Phone moeten nog even geduld hebben. De eerste keer dat je de app opent, vraagt Microsoft welk soort account je wilt toevoegen. Je hebt de keuze uit een persoonlijke en werk- of schoolaccount van Microsoft. Ook kan je een account van onder andere Facebook en Google aan de applicatie toevoegen.

De Authenticator-app vraagt naar je back-up e-mailadres om een code te sturen. In mijn geval is dat mijn Google-account. Geeft het juiste e-mailadres op en wacht tot je een bericht ontvangt. In het bericht staat een code, die je invult in de Authenticator-app. Eenmaal je op deze manier je account hebt bevestigd, kan je met behulp van je telefoon aanmelden op de diensten van Microsoft, zoals bijvoorbeeld Outlook.

In Outlook geef je zoals gewoonlijk je e-mailadres op en klik je op Volgende. Op je smartphone verschijnt een bericht waarin wordt gevraagd of de aanmelding goedgekeurd moet worden. Wanneer je op goedkeuren klikt, verschijnt een beveiligingsvenster. Naar gelang de beveiliging van je telefoon geef je een patroon of pincode op, of scan je je vingerafdruk. Hierna opent Outlook zich automatisch.

Problemen

Tijdens onze testen werkte de Authenticator-app initieel niet naar behoren. We gebruikten een smartphone die beschermd is met een combinatie van een patroon en een vingerafdruk, waardoor de app in de war leek te geraken. Bij het gebruiken van een smartphone die slechts met een patroon is beschermd, werkte de Authenticator-app zonder problemen.

Indien je problemen ervaart, kan je daarom proberen om de bescherming van je telefoon aan te passen. Ook heeft Microsoft een forum aangemaakt waarin je vragen kan stellen en problemen kan melden. Bovendien kan je nog steeds met je wachtwoord aanmelden door in het ‘aanmelding goedkeuren’-scherm op Uw wachtwoord gebruiken te klikken.