Google Nik Collection

Picasa was lange tijd een sterkhouder in lijstjes met budgetsoftware voor fotobewerking, maar in 2016 trok Google officieel de stekker uit het programma. Een deel van de functies van Picasa is geabsorbeerd door Google Photos. De zoekgigant heeft echter nog een ander interessant pakket fotosoftware in zijn portfolio zitten: de Nik Collection. Dit is een verzameling van zeven handige plug-ins met elk hun eigen specialiteit, van het toevoegen van filters tot het verbeteren van de scherpte van je foto’s. De plug-ins zijn apart te downloaden, waardoor je al naargelang je behoefte een onderdeel kan installeren of weer verwijderen. Beschikbaar voor Windows en macOS – gratis