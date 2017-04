Windows Defender is de antivirus die standaard bij Windows 10 wordt geleverd. De software is niet eenvoudig uit te schakelen en waarschuwt je te pas en te onpas voor applicaties die nog niet in de database van Microsoft staan. Wanneer je het beu bent dat je favoriete applicatie verkeerdelijk als gevaarlijk wordt bestempeld, kan je een uitzondering toevoegen aan Windows Defender. Hierdoor zal de antivirus de software of het bestand in de toekomst niet langer proberen te blokkeren.

Stap 1 / Malware

Alvorens we van start gaan met het toevoegen van uitsluitingen aan Windows Defender is een waarschuwing op zijn plaats. De antivirus van Microsoft zal de applicaties en bestanden die je uitsluit niet langer scannen op malware. Indien je de pech hebt een gevaarlijke versie van een applicatie of een bestand te downloaden, is er niets wat de malware zal tegenhouden. Je doet er dan ook goed aan niet te kwistig om te springen met de functie en enkel uitzonderingen toe te voegen voor applicaties en bestanden die je kent en vertrouwt.

Stap 2 / Instellingen

Je kan Windows Defender terugvinden in de instellingen van je pc. Open de instellingenapp, klik op Bijwerken en beveiliging en ga naar Windows Defender. Wanneer je bovenaan op Windows Defender openen klikt, kan je de recentste bezigheden van de antivirussoftware nakijken. Het venster zal je vertellen of de real-timebeveiliging is ingeschakeld en of de definities van virussen en spyware up-to-date zijn. Deze definities zijn van belang voor de antivirus om malware te kunnen herkennen en blokkeren. Indien je denkt dat iets verdachts is binnengedrongen op je pc kan je op Nu scannen klikken om je computer te laten controleren. Onder het tabblad Bijwerken kan je eventueel Definities bijwerken en in het laatste tabblad kan je de Geschiedenis van Windows Defender nakijken.

Stap 3 / Uitzonderingen toevoegen

Uitzonderingen toevoegen aan Windows Defender doe je rechtstreeks in de instellingenapp van Windows 10. Scrol naar beneden tot je Uitsluitingen ziet staan en klik op Een uitsluiting toevoegen. Je kan kiezen om een bestand, map, bestandstype of een proces uit te sluiten. Wanneer je op het plusje naast Een bestand uitsluiten of Een map uitsluiten klikt, krijg je een Windows Verkenner-venster te zien. Blader naar de juiste locatie en klik op Dit bestand uitsluiten of Deze map uitsluiten om de uitzondering toe te voegen. Bij Bestandstypen krijg je een venster te zien waarin je een extensie kan opgeven die je wilt uitsluiten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat geen enkel .dockx-bestand moet worden gecontroleerd. Bij Processen moet je de naam van een proces dat je wilt uitsluiten opgeven.

Stap 4 / Uitzonderingen verwijderen

Merk je dat je te vlijtig bent geweest met het aanmaken van uitzonderingen? Ga wederom naar Windows Defender onder het menu Bijwerken en beveiliging in de instellingenapp. Klik op Een uitsluiting toevoegen en selecteer de uitzondering die je wilt weghalen. Wanneer je op Verwijderen hebt geklikt, zal Windows Defender het bestand of bestandstype wederom controleren.