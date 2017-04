Door je computer Chromecastfunctionaliteit te geven, kan je er vanop een afstand beeldmateriaal naartoe sturen. Net als bij een echte Chromecast kan je via een andere computer ‘casten’. Denk daarbij aan Netflix of Google Foto’s, maar ook aan tabbladen uit de browser van een andere computer. De functionaliteit is vooral handig in scholen of op het werk, al kan je er natuurlijk ook thuis van genieten.

Stap 1 / Installatie

Om je computer te veranderen in een Chromecast heb je software nodig. Google Cast For Education is de tool van dienst. De naam verraadt al dat de functionaliteit niet echt bedoeld is voor thuis, maar laat je daardoor niet afschrikken. Cast For Education is beschikbaar als extensie voor Google Chrome. Zoek in de webstore van Chrome naar de app of surf naar http://bit.ly/2i5VKvY. Klik op toevoegen om de kleine applicatie te installeren.

Stap 2 / Openen

Omdat Google Cast For Education geen echt programma maar een extensie is, moet je de applicatie openen via de Chrome-browser. Zoek links bovenaan in de browser de knop Apps om naar een tabblad met al je geïnstalleerde Chrome-applicaties te gaan. Hier vind je ook snelkoppelingen naar andere Google-diensten zoals Play Music, Keep, Inbox of de agenda. Als laatste toevoeging vind je de nieuwe app. Klik erop om het Cast For Education-venster te openen. Hoewel het om een extensie gaat, verschijnt de app, eens geopend, wel onderaan in de taakbalk van Windows.

Stap 3 / Instellen

Na het openen word je getrakteerd op een scherm waar je de naam van je virtuele Chromecast moet kiezen. Indien je wenst, kan je onderaan een afbeelding van het web kiezen die als achtergrond moet dienen wanneer er niets gecast wordt, maar eigenlijk hoef je je van de instellingen niets aan te trekken. Kies een naam, klik op Save en wacht even. Het initialiseren van de gesimuleerde Chromecast heeft tijd nodig. Je kan achteraf altijd terug naar het scherm gaan om de instellingen of de naam aan te passen.

Stap 4 / Account

Google linkt de virtuele Chromecast automatisch aan het account waarmee je bent ingelogd in de Chrome-browser. Eigenlijk is het de bedoeling dat je een Google Education-account hebt, maar de cast-app werkt ook zonder. Dat brengt helaas enkele beperkingen met zich mee. In de praktijk is je virtuele cast enkel zichtbaar voor jou. Dat wil zeggen dat je ernaar kan casten via andere toestellen waarmee je zelf bent ingelogd, maar dat bezoekers met een eigen Google-account het virtuele toestel niet zullen zien. Dat is een jammere beperking die het sociale aspect van de Chromecast, waarbij je bijvoorbeeld samen Youtubefilmpjes kiest en bekijkt, teniet doet. De zet van Google is wel begrijpelijk: de virtuele Chromecast is gratis terwijl een echt exemplaar Google wel centjes oplevert.

Stap 5 / Volledig scherm

Het cast-venster doet dienst als virtuele tv. Hier zal je de gecaste inhoud te zien krijgen. Je kan het venster uiteraard maximaliseren en het geheel nog meer cast-functionaliteit geven door je pc aan te sluiten op een tv-toestel via bijvoorbeeld HDMI. Om echt het volledige scherm te benutten, moet je de F11-toets op het toetsenbord gebruiken. Zo verdwijnen ook de startbalk en de vensterbalk bovenaan. Met je virtuele Chromecast in positie is het tijd om te casten.

Stap 6 / Cast-extensie

De virtuele Chromecast werkt het best met andere pc’s. Zo kan je een oude computer of een kleine computerstick van bijvoorbeeld Intel of Lenovo aan je tv hangen en instellen, waarna je snel films of foto’s van je laptop naar de tv kan sturen. Om te casten vanop een computer heb je een andere Chrome-extensie nodig. Die heet gewoon Google Cast en vind je opnieuw in de Chrome Web Store. Je kan ook rechtstreeks de url intypen: http://bit.ly/MoM7JH. Klik opnieuw op Toevoegen aan Chrome. Als het goed is, vind je nu links bovenaan je browservenster een cast-icoon. De functie werkt niet alleen met de virtuele Chromecast maar ook met gewone Chromecast-toestellen.

Stap 7 / Casten

Casten doe je door op het icoon in je browser te klikken. Als het goed is, verschijnt je virtuele Chromecast nu in de lijst met beschikbare toestellen. Kik op de naam om de browsertab naar de Chromecast te sturen. De acties op het tabblad op je pc worden gespiegeld in het Chromecastvenster. Let wel: er zit een kleine vertraging op de gecaste tab. Je kan dus geen spellen spelen op je tv op deze manier.

Stap 8 / Bureaublad delen

Je kan niet alleen een tab casten, maar ook je hele bureaublad. Klik daartoe op het pijltje naast Casten naar. Je kan nu kiezen op welke manier je je scherm wilt delen. Selecteer Bureaublad casten om de schermoutput van je hele systeem te casten. Indien je meerdere schermen ter beschikking hebt, verschijnt er eerst nog een dialoogvenster waarop je moet kiezen welk display je precies wilt delen. Je kan ook kiezen om geluid wel of niet te casten. In de plaats van een mooie tab zie je nu je hele computerscherm gedupliceerd via de Cast-app. Dat is bijvoorbeeld handig bij vergaderingen of presentaties op het werk. Zo kan je immers snel een Powerpoint tonen op een andere pc zonder dat je die hoeft door te sturen. Opnieuw gaat het hier om een functie die niet exclusief is aan de Google Cast For Education-app: ook op een gewone Chromecast heb je deze functies ter beschikking. Klik om te stoppen met casten op de broncomputer op het blauwe Cast-logo links bovenaan en selecteer Stop.