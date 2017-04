Je kan gebruikers van een Windowscomputer beperken in hun mogelijkheid om apps te downloaden als je administratorrechten hebt. Het geeft hen echter nog altijd de vrijheid om binnen de beschikbare apps op een pc aan de slag te gaan, zoals in Google Chrome. Er bestaat echter een methode waardoor je ook voor Chrome kan zorgen dat een specifieke gebruiker geen extensies kan installeren of laten lopen.

Stap 1 / profiel

Je hebt administratorrechten nodig op je pc om de acties van een gebruiker te kunnen inperken. We zullen deze persoon voor het gemak en de leesbaarheid Donald noemen in deze workshop. Eerst moet je nagaan welke profielfolder van Chrome op Windows aan Donald toebehoort. Dat gaat snel via de URL chrome://version. Op deze pagina vind je bij het onderdeel Profile path de locatie van de profielmap. Let op: het gaat hier om Chrome-profielen, niet om Google-accounts. De browser laat je toe om profielen met elk hun eigen browserinstellingen aan te maken. Maakt men op de computer gebruik van de functie en zijn er meerdere profielen, dan moet je de profielen die Donald gebruikt, activeren om via de URL te checken waar de gegevens ervan worden bewaard.

Stap 2 / profielmap

Nu je weet waar de map zich bevindt, moet je als tweede stap deze openen. Dat gaat snel als je de locatie gewoon kopieert uit de versie-pagina van Chrome en nadien in de mappenbalk van Windows Verkenner plakt. Je kan ook gewoon de ouderwetse weg nemen en door de diverse mappen graven tot je bij de juiste aankomt. Het eerste wat opvalt als je de map opent: deze is verrassend groot. Google slaat er allerlei data op over je browsergebruik, zodat het die gegevens ook snel kan oproepen wanneer het nodig is. Zoek naar de map Extensions.

Stap 3 / eigenschappen

Klik met de rechtermuisknop op Extensions en selecteer eigenschappen in het menu. Open in het venster de tab Beveiliging en klik op de Windows-account waarvan je de rechten wilt inperken – Donald dus, in ons geval. Selecteer de knop Bewerken om de rechten voor het profiel te veranderen. Je krijgt nu een lijstje met toestemmingen te zien. Wil je ervoor zorgen dat Donald geen extensies meer kan installeren, dan kruis je alleen de optie Schrijven aan om dit te limiteren. Wil je dat hij niets kan noch de aanwezige extensies kan gebruiken, dan kruis je alles aan onder Weigeren. Klik op OK om de beperking door te voeren.

Stap 4 / zwakke punt

Je hebt nu het gebruik van Chrome-extensies voor één Chrome-profiel ingeperkt. Gebruikt Donald er meerdere, dan moet je dezelfde stappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat hij altijd gestopt zal worden bij het installeren van add-ons. De methode werkt, maar je hebt misschien de zwakke plek in het plan al opgemerkt: Donald kan de beperking omzeilen door een nieuw profiel aan te maken voor zijn Google-account, iets wat je niet kan stoppen wanneer je geen zeggenschap hebt over dit account. Je zal dus op Donald moeten vertrouwen om dat niet te doen.