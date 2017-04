Zet je geregeld een verbinding op met een of meer database-servers om bepaalde zoekverrichtingen (queries) of om kleine bewerkingen uit te voeren, dan kan Database.NET een interessante tool voor je zijn.

De portable tool Database.NET zet zichzelf neer als een universele database-beheertool en dat is niet eens zo sterk overdreven, gezien de veelheid aan database-servers waarmee het programma overweg kan. Om er maar een paar op te noemen: SQL server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase ASE, Informix, SQLite, Access, Excel, dBase, ODBC, …

Je duidt in een paneel eerst aan met welke databaseserver je je wilt verbinden of voor welke server je een database wilt creëren. Vervolgens kun je aan de slag gaan met ingebouwde een SQL-editor voor het uitvoeren van allerlei queries. Er zijn ook extra tools om relatief eenvoudige onderhoudswerken aan de database uit te voeren, zoals het opschonen en back-uppen van een database. Het is ook mogelijk data naar diverse formaten te exporteren, waaronder csv, html en xml.

De interface oogt erg verzorgd en overzichtelijk en dat de SQL-editor tabbladen ondersteunt maakt het extra handig. Het programma is alleen gratis voor persoonlijk gebruik.