Capture.NET 13.3.6133.1

Zit je al flink wat jaren achter je pc-scherm dan zegt het ooit zo populaire PC Tools je vast nog iets. Deze toolset was jaren terug het onmisbare Zwitserse zakmes voor de enthousiaste pc-gebruiker. Capture.NET, van Taiwanese origine, profileert zich als een minstens even universele digitale gereedschapskist.

Na het opstarten van deze portable tool verschijnt automatisch een semitransparante en verplaatsbare kalender op je bureaublad. Standaard geeft die de huidige maand aan maar via pijltjesknoppen blader je snel voorwaarts of achterwaarts of kun je snel naar een welbepaalde dag gaan. Een klok ontbreekt evenmin en je kunt kiezen tussen een analoge of een digitale weergave. Handig is ook dat je aan elke gewenste dag een ‘reminder’ kunt toevoegen. Deze melding krijg je dan te zien op de bewuste dag.

Het lijkt er even op dat hiermee de mogelijkheden van de tool al zijn uitgespeeld, maar niets is minder waar. Wanneer je namelijk de muisaanwijzer even boven de linkerkant van dit kalendervenster houdt (of het contextmenu van het bijhorende pictogram in het Windows systeemvak opent) komen nog een aantal andere mogelijkheden boven water.

Daar is bijvoorbeeld een eenvoudige post-ittool, waarmee je dus digitale kleefbriefjes op je bureaublad kunt plaatsen. Veel meer dan post-it’s creëren (automatisch voorzien van datum en tijdstip), in- en uitvouwen, verplaatsen en ‘locken’ kun je er weliswaar niet mee, maar wellicht heb je daar voldoende aan.

In de gereedschapskist bevindt zich ook een tool om schermafbeeldingen te maken. Die blijkt behoorlijk veelzijdig. Zo kun je er een welbepaalde schermobject, zoals een venster of menu, mee inblikken, maar net zo goed ook een rechthoek, vrije vorm, het volledige scherm (al dan niet scrollend). Je kunt ook automatisch screenshots laten maken, met een zelf te bepalen frequentie en afbeeldingsformaat (jpg, png, bmp, enz.).

Verder tref je in Capture.NET ook nog een kleurenselector (color picker) aan waarbij je van een willekeurig punt op het scherm de exacte kleur verneemt en zowel RGB, HEX als HSB. De gedetecteerde kleur kun je dan eenvoudigweg wat helderder of minder helder maken, of een bepaalde kleurenzweem meegeven (via een kleurenwiel).

Met de tool Screen Pencil dan weer is het mogelijk om met potloodlijnen op je scherm te tekenen, in de gewenste dikte en kleur. Een zoomtool laat je toe snel in- en uit te zoomen (overigens ook wanneer je de tekenmodus niet hebt geactiveerd).

Een ingebouwde converter laat je toe afbeeldingen naar diverse andere formaten om te zetten, met name van en naar bmp, jpg, png, gif en tif. Deze conversiemodule is echter zeer basaal, gezien je geen enkele optie hebt om het proces bij te sturen.

Tot slot zit er nog een eenvoudig back-uptool aan boord waarmee je snel favorieten en feeds voor Internet Explorer, Firefox en Chrome, e-mailberichten voor Outlook (Express) en Windows Mail en zelf in te stellen mappen rechttoe-rechtaan kunt kopiëren en ook weer terugzetten.