Je kan al geruime tijd eenvoudig bestanden doorsturen naar elkaar via diverse online aanbieders zoals bijvoorbeeld WeTransfer. Je uploadt je bestand (of meerdere bestanden) naar de online dienst, die parkeert die ergens in de cloud en verwittigt de tegenpartij dat het klaar staat. Meestal krijgt die dan een week de tijd om het pakket te downloaden, en klaar is kees. Uitermate handig, behalve wanneer je gevoelige data wilt doorsturen of wanneer je online diensten niet vertrouwt voor privézaken. Dan is er gelukkig Take a File.

Stap 1 / Slepen

Typ www.takeafile.com in je adresbalk en bevestig met Enter. Wie met Chrome of Firefox surft, zal direct de melding krijgen bovenaan dat Take a File meldingen naar jou mag sturen. Kies hier Ja, want anders kan je later in de problemen komen wanneer je een bestand moet ontvangen. Je kan het bestand op twee manieren selecteren om door te sturen. De meest eenvoudige is slepen. Open de map waar het bestand instaat en sleep het naar je internetbrowser waar Take a File actief is. Of je klikt in het venster Drag and drop a file to start en navigeer naar de juiste bestandslocatie op je computer.

Met één link kan je eender welk bestand doorsturen naar iemand anders, rechtstreeks vanaf je computer.

Stap 2 / Mailen

Van zodra je het bestand hebt gekozen, krijg je een link te zien. Die kan je op verschillende manieren delen: kopiëren en doorsturen naar iemand, mailen naar iemand of een QR-code doorsturen. Wanneer iemand jouw link opent, begint de download automatisch te lopen. Het is belangrijk, zolang het nog niet voltooid is, dat je het venster niet sluit. Take a File is een ‘Peer-2-Peer’-dienst zonder tussenkomst van een datacenter of cloud-opslagdienst. Wanneer jij het venster sluit, is het bestand nergens meer vindbaar.

De ontvanger hoeft enkel maar te klikken om de download te starten.

Stap 3 / Klikken

Van zodra de andere partij heeft geklikt, begint de download en kan je de voortgang op je eigen toestel volgen. Van zodra het proces voltooid is, krijg je daar een bericht van, inclusief vriendelijk verzoek om je ervaring op Facebook te delen. Het spreekt voor zich dat je zelf kiest of je dat graag wilt doen. Sluit je nu het venster, dan is alles weg. Doe je dat per toeval midden in je download of upload? Dan kan je opnieuw beginnen. Je krijgt gelukkig wel eerst een waarschuwingsvenster zodat je zoiets niet per ongeluk kan doen.





Geef je ontvangers en jezelf namen om later handig extra bestanden door te sturen.

Stap 4 / Naam geven

Wanneer je deze dienst regelmatig wilt gebruiken, kan je best deze tips in acht nemen. Kies eerst rechts bovenaan een andere naam. Anonymous is zo steriel. Klik erop en typ je naam in. Bevestig met OK. Van zodra je een bestand naar iemand hebt gestuurd, verschijnt die automatisch in je contacten. Als die zijn naam heeft veranderd, verschijnt het ook correct in je contacten. Wanneer je op de naam klikt, krijgt de ontvanger een melding, zelfs al heeft hij nog niet op de link geklikt. Opgepast: wanneer je je cookies wist, ben je al die gegevens kwijt. De snelheid van de overdracht is afhankelijk van je uploadsnelheid. Veel plezier met deze gratis dienst!