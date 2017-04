Een tekstbestand steek je zonder problemen bij je e-mail; foto’s en video’s zijn een ander verhaal. Die zijn vaak groter dan de toegestane ruimte voor elektronische post. Een mogelijke oplossing voor dat probleem biedt Split Byte: met deze tool kan je bestanden opsplitsen in kleinere deeltjes en later opnieuw aan elkaar plakken.

Stap 1 / Split Byte

Bezoek de downloadpagina van Split Byte via http://bit.ly/2ignNha en haal het programma gratis binnen. Download de gewone versie van de tool en open het set-upbestand om het te installeren. Het kan zijn dat je antivirus de kop opsteekt wanneer je het probeert te installeren, dat deed althans de mijne toch. Na enkele minuten, die mijn antivirus nodig had om diens databank te controleren, liet hij weten dat Split Byte betrouwbaar was.

Vermijd dat het programma een nutteloze snelkoppeling op je bureaublad plaatst tijdens het installeren.

Stap 2 / Installeren

Split Byte heeft geen ongewone dingen in zijn installatiewizard gestopt, maar je krijgt wel een venster voorgeschoteld (Additonal options genaamd) waar al heel wat vinkjes ingevuld zijn. De meeste van die toestemmingen zijn redelijk, zo vraagt het programma onder meer om standaard geïntegreerd te zijn in Windows Verkenner. De optie Add Product Catalog Desktop Shortcut is echter pure reclame en schakel je best uit om je bureaublad schoon te houden. Klik op next en rondt het installatieproces af. Open je het programma, dan biedt ontwikkelaar 4dots Software je de mogelijkheid om een taal te kiezen. Ook Nederlands staat tussen de niet-alfabetisch gerangschikte lijst. Als je een taal selecteert, downloadt het programma het bijhorende softwarepakket. Je moet je pc nadien opnieuw opstarten om het programma in je gekozen taal te kunnen gebruiken.

Klief je bestand in gelijke delen of in een bepaalde grootte.

Stap 3 / Klieven

Hoe gaat Split Byte nu in zijn werk? Het programma heeft drie tabbladen: Verdelen, Toetreden tot (de Nederlandse vertaling van de tool is erg letterlijk) en MD5 Checksum. Verdelen laat je toe om bestanden op te splitsen. In het veld bestand naar plaats je het bestand dat je wilt opdelen. De Doelmap is de plek waar je wilt dat de resultaten terecht komen. Vervolgens krijg je twee opties: ofwel splits je bestanden op per x aantal bytes, of je laat de tool het bestand in een bepaald aantal gelijke onderdelen opsplitsen. Van de Output file name patroon hoef je je niet veel aan te trekken. Verder kan je onderaan nog verschillende mogelijkheden aanvinken, zoals encryptie. Heb je je bestand ingevoerd, dan klik je op Klieven om het proces in gang te zetten.

Een geslaagde samenvoeging ‘maakt je bestanden succesvol’.

Stap 4 / toetreden

Om je bestandsporties opnieuw bij elkaar te brengen, navigeer je naar het tabblad Toetreden tot. Selecteer het eerste deel van het gesplitste bestand, dat je normaal gezien eenvoudig vindt omdat de tool geen ander deel zal herkennen als je op Bladeren klikt. Geef opnieuw aan waar je wilt dat het resultaat belandt bij output file en klik op Toetreden tot om de stukjes weer bij elkaar te brengen.