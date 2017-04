De opslagruimte van je computer is niet eindig. Het komt tegenwoordig ook weer meer voor dat gebruikers alle beschikbare plaats weten vol te stouwen, omdat SSD’s meestal met een kleiner volume komen. De eerste reflex is dan om na te gaan wat je kan verwijderen of verhuizen. Een map die hierbij vaak over het hoofd word gezien is de Temp-folder, waar je tijdelijke bestanden belanden. Je kan met verplaatsing vaak verschillende gigabytes winnen en het kan geen kwaad voor de prestaties van je computer als de map van de systeemdrive verhuist naar een andere locatie.

Open het configuratiescherm.

Stap 1 / configuratiescherm

Simpleweg de bestanden in de tijdelijke map verwijderen haalt niet veel uit voor je opslagruimte, want de folder zal snel weer gevuld raken. Je moet deze dus effectief verhuizen om meer ruimte te creëren op je systeemdrive. Je kan de map ook niet eventjes knippen en plakken naar een nieuwe plaats. Je moet Windows bewust wijzen naar een andere locatie via de instellingen. Je moet hiervoor het traditionele configuratiescherm oproepen. Dat doe je het snelst door met je rechtermuis op de startknop te klikken en in het menu Configuratiescherm te selecteren.

Navigeer naar de geavanceerde systeeminstellingen van je pc.

Stap 2 / Systeem

In deze stap moet je door verschillende vensters springen. Klik in het Configuratiescherm op Systeem en Beveiliging, en vervolgens op Systeem. In dit venster selecteer je de knop Geavanceerde systeeminstellingen. Je opent hiermee het Systeemeigenschappen-menu. We hebben nu het tabblad Geavanceerd nodig, dat standaard geopend staat. Druk op de knop Omgevingsvariabelen. We zijn nu aangekomen op de plaats waar we de verhuis van de tijdelijke bestanden-map in gang kunnen steken.

Verander de waarde van de TEMP-variabele.

Stap 3 / omgevingsvariabelen

Het venster Omgevingsvariabelen toont je gebruikersvariabelen in een lijst. Zowel TEMP als TMP worden door Windows en andere apps gebruikt om bestanden in een tijdelijke folder te plaatsen. Je zal beiden moeten aanpassen. Deze waarden zijn profielgebonden. Heb je meerdere gebruikersaccounts op je pc staan, dan moet je op elk van deze accounts inloggen om de veranderingen aan de variabelen door te voeren. Selecteer als eerste TEMP en klik op Bewerken… om de waarde ervan aan te passen naar een locatie buiten de systeemdrive. Pas het veld bij Waarde van aan en voeg de folder in waar je wilt dat de tijdelijke bestanden naar verhuizen. Via zoeken in bestanden kan je een map selecteren, of je kan de locatie zelf intikken in het veld.

Leid ook de TMP-waarde naar je nieuwe map.

Stap 4 / Afronden

Eens je Windows de plek hebt gewezen waar je wilt dat de TEMP-bestanden belanden, moet je hetzelfde doen voor de TMP-waarde. Leid deze naar dezelfde locatie als bij TEMP. Eens klaar, kan je de vensters sluiten. Om de verandering effectief door te voeren moet je je pc opnieuw opstarten. Wil je er zeker van zijn dat de verhuis een feit is, dan kan je het venster omgevingsvariabelen er nog eens bijhalen om te controleren dat de waardes veranderd zijn.