Je hebt waarschijnlijk al regelmatig gehoord dat je gebruik moet maken van de optie ‘Hardware veilig verwijderen’ alvorens je een usb-stick of externe harde schijf van je computer loskoppelt. De kans is eveneens groot dat je – ondanks deze waarschuwing – wel eens een stick loskoppelt zonder gebruik te maken van de functie in Windows. Telkens wanneer je een opslagmedium uit een usb-poort trekt zonder de hardware veilig te verwijderen, loop je echter het risico data te verliezen.

Snel verwijderen

Ook Microsoft beseft dat maar weinig mensen hun hardware veilig verwijderen van een pc. Daarom heeft het bedrijf een beveiliging in zijn besturingssysteem ingebouwd. Iedere usb-drive die je aan je computer koppelt, zal standaard geoptimaliseerd worden door Windows om het snel te verwijderen. Dat beperkt het risico drastisch dat je corrupte bestanden verkrijgt door het onveilig loskoppelen van je toestellen.

Toch zijn er enkele momenten waarop je je stick nooit zomaar mag verwijderen. Wanneer Windows data schrijft naar het apparaatje omdat je net een bestand naar het toestel kopieert, kan de data vernield worden bij het onderbreken van dit proces. Alvorens je een usb-drive loskoppelt van je computer moet je je ervan verzekeren dat er zeker geen data wordt geschreven naar het ding. Sommige sticks maken gebruik van een knipperend lampje om je te waarschuwen dat het toestel momenteel in gebruik is.

Apparaatbeheer

Om na te kijken of je usb-drive is geoptimaliseerd voor snel verwijderen, moet je naar het apparaatbeheer van Windows gaan. Je kan de tool openen via het configuratiescherm, of door naar Apparaatbeheer te zoeken in het startmenu. Zorg ervoor dat je usb-stick is ingeplugd en open Schijfstations. Hier zal je de harde schijf van je computer zien staan en eventuele usb-drives die met je pc zijn verbonden.

Klik met je rechtermuisknop op de naam van je usb-stick en kies voor Eigenschappen. In het venster dat zich opent, ga je naar Beleidsregels, waarna je kan nakijken waarvoor je stick is geoptimaliseerd. Indien de eerste optie, Snel verwijderen, is aangevinkt, loop je weinig risico dat je stick kapotgaat wanneer je hem onveilig verwijdert. In het andere geval zal het usb-apparaat sneller werken, maar is de kans groot dat je data kwijtraakt door je hardware onveilig te verwijderen.

Schrijfcache

De reden waarom je betere prestaties verkrijgt door de tweede optie aan te vinken, is dat je computer gebruik zal maken van schrijfcaching. Windows zal de prestaties van je toestel verbeteren door bestanden te cachen op je computer in plaats van de bestanden onmiddellijk naar je usb-toestel te schrijven. Zelfs wanneer het lijkt alsof een bestand op je usb-stick staat, kan het zijn dat dit nog niet het geval is. Op deze manier verzekert Windows zich ervan dat je bestanden snel geopend kunnen worden.

Wanneer je gebruik maakt van de optie Hardware veilig verwijderen, zal Windows alle data uit de schrijfcache schrijven naar je usb-stick. Pas daarna krijg je de boodschap dat je de drive veilig kan verwijderen en ben je zeker dat je geen data verliest.

Corrupt

Zoals in eerdere paragrafen werd beschreven, kan het onveilig verwijderen van een usb-drive tot corruptie leiden. Indien je geluk hebt, beperkt deze corruptie zich tot een bestand: het bestand dat op het moment van loskoppelen naar je stick werd geschreven.

Wie pech heeft, kan na het onveilig uitpluggen van zijn usb-drive het apparaat niet langer gebruiken. In dat geval is de systeemtabel hoogstwaarschijnlijk corrupt, waardoor Windows niet langer de vrije opslagruimte en opgeslagen bestanden op de stick kan terugvinden. Om de usb-drive weer bruikbaar te maken zit er niets anders op dan het apparaat te formatteren. Na deze procedure ben je je bestanden echter voorgoed kwijt.

Data recupereren

Gelukkig zijn er enkele methodes waarmee je kan proberen je data te recupereren. Om te achterhalen of de systeemtabel van je usb-apparaat corrupt is geraakt, dien je de drive in je pc te pluggen. Windows zal je automatisch vertellen dat je de schijf moet formatteren voordat je ze terug kan gebruiken. Indien je deze melding negeert en probeert de map van de stick te openen, zal je de melding krijgen dat het volume geen herkenbaar bestandssysteem bevat. Ga in geen geval in op Windows zijn vraag om de schijf te formatteren; je zal al je data onherroepelijk kwijt zijn.

Een eerste stap die je kan ondernemen, is gebruik maken van een tool van Windows. Klik met je rechtermuisknop op de juiste driveletter en kies voor Eigenschappen. Ga naar het tabblad Extra en klik op Controleren. Indien je geluk hebt, kan je via deze weg de softwarefouten in de usb-drive oplossen.

Externe tool

Werkt de tool van Windows niet, dan zit er niets anders op dan gebruik te maken van een externe tool die de bestanden kan recupereren. Een goede optie hiervoor is de EaseUS Data Recovery Wizard, welke je gratis kan downloaden van www.easeus.com. Klik in de website bovenaan op Data Recovery, kies voor Data Recovery Wizard Free en klik op Free Download.

Start de tool van EaseUS, kies de bestandstypen waar je naar op zoek wilt gaan en klik op Volgende. Kies in het volgende venster de juiste drive en klik op scan. Het programma zal tonen welke bestanden het heeft kunnen vinden. Duid de bestanden aan die je wilt recupereren, klik op Herstellen en kies ten slotte een locatie om de herstelde bestanden op te slaan. Deze locatie mag zich uiteraard niet op je corrupte usb-stick bevinden.

Formatteren

Nu je je bestanden hebt teruggevonden en deze op een veilige plaats hebt bewaart, rest je nog maar één taak: je usb-drive formatteren. Klik hiervoor met je rechtermuisknop op de juiste driveletter en kies voor Formatteren.

In het venster dat zich opent, zie je de grootte van je stick staan en kan je het bestandssysteem kiezen. Klik op Starten om de drive te formatteren en kies voor OK om de waarschuwing van Windows te negeren. Eenmaal de drive is geformatteerd, heb je een lege, maar werkende usb-stick. Eventueel kan je de herstelde bestanden weer op het apparaat opslaan.