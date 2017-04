Wat gebeurt er wanneer je als CEO bij Mozilla (Firefox) ontslagen wordt? Je start blijkbaar je eigen bedrijfje op en maakt een alternatieve browser op basis van Chromium, die zowel sneller als veiliger (dan Firefox) hoort te zijn. Intro Brave browser.

Sober design

Brave, zowel beschikbaar voor Windows, MacOS, Linux als mobiele platformen, is dus gebaseerd op Chromium. De interface van de browser blijkt alvast vrij van overtolligheden: bovenaan de adresbalk, er net onder de tabbladen, en dat is het zowat.

Dat neemt niet weg dat er in de browser behoorlijk wat functies zitten ingebouwd die het surfcomfort en de veiligheid van de gebruiker centraal stellen. Om te beginnen is de add-in Https Everywhere ingebouwd. Die zorgt ervoor dat, waar mogelijk, altijd een beveiligde connectie met de beoogde webserver wordt opgezet.

Eigen reclame

Verder is er standaard ook een ad-blocker actief die in principe alle advertenties op webpagina’s tegenhoudt. Een wat vreemde insteek is dat je (al te invasieve) advertenties ook automatisch kunt laten vervangen door ‘brave’ – toevallige woordspeling – advertenties uit het Brave-netwerk. Deze laatste vergen nauwelijks of geen bandbreedte en bevatten ook geen traceertechnieken.

In dezelfde geest worden standaard ook cookies van derde partijen door Brave geweerd. Verder heeft Brave nog anti-malware software geïntegreerd die de gebruiker moet behoeden voor malvertising, evenals een script blocker en een beveiliging tegen webservers die met ‘fingerprinting-technieken’ je (browser) trachten te identificeren.

Goed uitgerust

De standaardzoekmachine is Google, maar het kost je slechts een muisklik om een van de andere voorzien zoekmachines als standaard in te stellen, zoals Bing, DuckDuckGo, Yahoo of Wikipedia. Overigens hoef je maar een speciale code in te tikken (zoals :g of :w voor respectievelijk Google en Wikipedia) gevolgd door je zoekterm om naar een andere zoekmachine over te gaan.

Handig is ook dat je via schuifknoppen zelf kunt bepalen welke gegevens er automatisch moeten worden gewist zodra je de browser afsluit: browsegeschiedenis, downloadgeschiedenis, gecachete data en/of cookies, enz.

Verder voorziet Brave nog in de mogelijkheid om je instellingen over diverse Brave-installaties heen te synchroniseren en ontbreekt evenmin een wachtwoordmanager. Brave heeft dus wel wat in huis om te overtuigen maar of dat voldoende zal zijn om gevestigde waarden als Chrome (en Firefox) het vuur aan de schenen te leggen, valt nog af te wachten.