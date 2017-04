UCheck Free 1.3.0.0

Je hebt vast ook heel wat programma’s op je pc geïnstalleerd – onze eigen teller staat op 202 toepassingen – en dan is het een hele klus om na te gaan welke software inmiddels verouderd is en dus aan een update toe is. Nieuwere versies lossen namelijk vaak problemen op, dichten bepaalde veiligheidslekken of breiden de programmafunctionaliteit uit. UCheck controleert in een mum van tijd welke geïnstalleerde software zo’n update kan gebruiken.

UCheck, ook beschikbaar in een portable versie, laat zich erg makkelijk bedienen. Je hoeft maar de scan te starten en even later vertelt het programma je hoeveel programma’s er op je systeem staan geïnstalleerd (inclusief Microsoft-producten) en voor hoeveel van die toepassingen er een recentere versie in de coulissen staat.

Die laatste categorie is natuurlijk het interessantst. Je krijgt dan te zien welke versie er op jouw systeem staat en sinds wanneer er een recentere versie – en welke precies – beschikbaar is. Elk van deze programma’ is voorzien van zowel de knop Download als Install. Jammer genoeg is er in de gratis versie van UCheck geen geautomatiseerde methode om in één keer al deze updates op je systeem te krijgen. Je moet dus handmatig eerst de Download-knoppen indrukken en vervolgens de Install-knoppen, waarna de je de eventuele instructies van de respectieve installatiewizards volgt.

Je kunt dus niet helemaal achterover leunen, maar het is wel zo makkelijk dat je snel op beschikbare updates gewezen wordt en met een paar muisklikken heb je die ook nog ’s op je systeem gezet. Nuttig dus wel.