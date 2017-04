Het gebeurt wel eens dat je een video downloadt waarmee dan een of ander afspeelapparaat niet blijkt overweg te kunnen. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Met SuperSimple Video Converter zet je zowat elke video – en trouwens ook heel wat audioformaten – om naar een ander formaat. De tool wordt al even niet meer doorontwikkeld maar voldoet voor het overige nog best.

De naam laat er alvast weinig twijfel over bestaan: dit programma richt zich niet meteen op gevorderde gebruikers die het hele conversieproces haarfijn willen bijsturen. Wel integendeel, de tool is vooral bedoeld voor gebruikers die zonder (veel) moeite en zo snel mogelijk een ander videoformaat willen.

Omzetten

De werking is – logischerwijze – dan ook zeer eenvoudig. Je opent een of meer video- of audio-bestanden zodat die aan de lijst met invoerbestanden worden toegevoegd. Vervolgens selecteer je een of meer van de toegevoegde bestanden waarna je de Convert-knop indrukt.

Er verschijnt nu een dialoogvenster waarin je het gewenste uitvoerformaat aanduidt. Dat blijken er enkele tientallen te zijn, opgedeeld in een aantal rubrieken. Bij Video vind je bijvoorbeeld webm, mkv, avi (xvid), avi (divx), 3gp, flv, enz. verder tref je hier nog rubrieken als For video editing, Audio (waaronder mp3, ac3, flac, ogg, aac, wma), Mobile, Web en DVD. Er is ook wel een Customize-knop beschikbaar zodat je zelf nog aan enkele parameters kunt sleutelen. Handig is wel dat je de uitvoer van alle bronbestanden in één groot bestand kunt laten terechtkomen als je dat verkiest.

Het is tevens mogelijk bij elk individueel bronbestand aan te geven welk fragment je wilt converteren door zowel de gewenste begin- als eindtijd in te vullen, en het gewenste audio volume aan te duiden (standaard behoudt de tool het originele volume). Tot slot is er nog een optie om het originele beeld te ‘de-interlacen’, wat handig kan zijn bij bepaalde video-opnames.

Het programma bevat weliswaar een Play-knop om het geselecteerde videobestand te bekijken, maar dat moet dan wel via een externe tool gebeuren.