ClipboardFusion 4.2

ClipboardFusion bestaat al een hele poos, maar terwijl de eerste versies zich vooral focusten op het automatisch verwijderen van enige formattering bij het plakken van klembordinhoud zijn aan de laatste versies geleidelijk allerlei extra functies en mogelijkheden toegevoegd. De claim ‘supercharge your clipboard’ lijkt ons dan ook niet overdreven.

Na de installatie van ClipboardFusion (waar je overigens kunt aangeven dat de tool automatisch mee met Windows mag opstarten) nestelt het programma zich meteen in het Windows systeemvak en opereert het grotendeels op de achtergrond.

Wanneer je vervolgens een stukje tekst naar het klembord stuurt (via de gebruikelijke weg, bijvoorbeeld met de toetscombinatie Ctrl+C) en je plakt het item even later terug in een document, dan zul je merken dat ClipboardFusion alle eventuele formattering heeft weggehaald (‘scrubbing’).

Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Je kunt namelijk ook automatisch bepaalde woorden of tekstdelen door andere laten vervangen. Het volstaat in de rubriek Tekst Replace aan te geven welke woorden je door welke alternatieven wil laten vervangen en wanneer je vervolgens een stukje tekst uit het klembord in je document plakt zullen die woorden effectief vervangen zijn.

Wie echter het onderste uit Clipboardfusion wil halen moet zeker ook even de macro-functie uitproberen. Je kunt hier namelijk kleine scripts programmeren (naar keuze in C# of Visual Basic) waarmee je allerlei operaties kunt automatiseren. Gelukkig hoef je niet per se het warme water uit te vinden: je kunt met een druk op de knop namelijk enkele tientallen kant-en-klare macro’s ophalen en installeren. Om maar enkele voorbeelden te geven: Clear the Clipbard, Comma Delimit by Lines, Convert Text to Lower Case, Decrement Value, Perform a Word Count on the Copied Text, Replace Spaces with Hyphens, enz.

Zijn macro’s net een brug te ver voor jou, dan zijn er nog de handige HotKeys: instelbare sneltoetscombinaties dus waarmee je typische handelingen als Scrub Clipboard tekst now en Open the Settings Windows in een oogwenk kunt uitvoeren.

Misschien zijn er echter programma’s waarbij je de klembordfunctionaliteit liever buiten ClipboardFusion houdt en door Windows laat afhandelen? Ook daar hebben de makers van de tool aan gedacht: je hoeft die applicaties maar toe te voegen aan de rubriek Ignore Programs.

We geven nog mee dat er ook een betaalde versie van deze tool bestaat, die onder meer ook het synchroniseren van je klemborditems tussen diverse computers (Windows en MacOS) en mobiele apparaten toelaat.