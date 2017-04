Je verlaat af en toe je computer maar je hebt er toch niet alle vertrouwen in dat je collega’s niet heimelijk van de gelegenheid gebruik maken om snel even in je documenten te blikken. Nu kan je natuurlijk wel de klassieke Windows-vergrendeling activeren, maar dan moet je telkens wel je wachtwoord (correct) intypen. Ben je van het typo-gevoelige type en niet wars van enig James Bond-gehalte dan is KeyLock vast iets voor jou.

Bij KeyLock, dat ook als portable tool beschikbaar is, moet je eerst een of meer ‘unlock devices’ instellen. Dat kan een verwijderbaar usb-medium zijn maar ook een Android-smartphone. Kies je voor een usb-stick dan volstaat het naar de ingeplugde stick te verwijzen. Gaat het om een smartphone dan moet je daar eerst de bijhorende app op installeren en daarin zowel de private als de publieke sleutel invoeren die de desktopapplicatie voor jou heeft gegenereerd.

Wanneer je nu je pc wil verlaten moet je ervoor zorgen dat de usb-stick niet in je pc steekt of moet je de Android-app op de Lock-status instellen (of beide, wanneer je de twee apparaten als unlock devices had ingesteld). Zodra je dan op de reguliere manier je pc vergrendelt (met Windows-toets+L) volstaat het je ub-stick terug in de pc te pluggen of de Unlock-knop op je app in te drukken om terug verder te kunnen werken met je pc: een druk op de Enter-toets volstaat – je hoeft niet langer je gebruikersnaam en (Windows-)wachtwoord in te vullen.

Handig is ook dat je KeyLock zo kunt instellen dat je automatisch een e-mailbericht krijgt wanneer de tool een ‘onregelmatigheid’ vaststelt. Lees: iemand heeft geprobeerd je pc te ontgrendelen door een foutief wachtwoord in te vullen.