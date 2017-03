Als je ongeduldig bent om de Windows 10 Creators Update te proberen, dan moet je niet lang meer wachten. Microsoft heeft bevestigd dat de update vanaf 11 april beschikbaar zal zijn. Je hoeft dan ook geen extra moeite te doen: de update zal automatisch geïnstalleerd worden via Windows Update.

Gisteren deelden we mee dat je de Windows 10 Creators Update vroegtijdig kon downloaden, oftewel via ISO-bestanden, oftewel via een tool waarmee je je besturingssysteem kon updaten. Beide upgrademogelijkheden zijn vandaag door Microsoft offline gehaald. Het was dus ongetwijfeld niet de bedoeling dat de update vroegtijdig gelekt werd.

Nieuwigheden

De update brengt heel wat vernieuwingen met zich mee, waarbij vooral de 3D-mogelijkheden opvallen. De update installeert namelijk Paint 3D op je computer, een 3D-variant van het welbekende tekenprogramma Paint.

Daarnaast brengt de update ook een blauwlichtfilter en een gamemodus met zich mee om games beter te doen draaien. Met de Game Bar kan je snel screenshots en video’s nemen. Daarnaast worden enkele programma’s zoals Groove, Windows Foto’s en Microsoft Edge onder handen genomen. Zo kan je nu ook e-books lezen in Edge.