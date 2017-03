Windows Insiders kunnen al enkele maanden aan de slag met een preview van de Windows 10 Creators Update. Microsoft heeft de preview nu voor iedereen beschikbaar gesteld om te downloaden.

Het versienummer 15063 van deze preview is gelijk aan dat van de RTM-versie (Release To Manufacturer), wat betekent dat dit de definitieve versie is die normaal pas volgende maand uitgebracht wordt.

Microsoft heefteen tool online staan waarmee je het besturingssysteem kan installeren. De tool was al langer online te vinden, maar toen kon je de Creators Update er nog niet mee installeren. Ondertussen kan je ook simpelweg de ISO-bestanden van de 32-bits en 64-bits versie downloaden.

Paint 3D

De update brengt heel wat vernieuwingen met zich mee, zoals een blauwlichtfilter en een gamemodus om games beter te doen draaien. Ook brengt het Paint 3D met zich mee, een 3D-variant van het welbekende tekenprogramma Paint. Later dit jaar kunnen we nog enkele andere vernieuwingen verwachten in de grote Redstone 3-update.

Als je geen zin hebt om deze update manueel te installeren, dan hoef je niet lang meer te wachten. Er wordt verwacht dat de update op 11 april officieel zal doorgevoerd worden. Je krijgt dan automatisch een bericht via Windows Update en in het meldingenscherm.