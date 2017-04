Als gevorderd computergebruiker ben je natuurlijk bekommerd om de prestaties van je systeem en om de gezondheidsstatus van belangrijke systeemcomponenten als cpu, gpu en geheugen. CAM toont al deze informatie in een mooi overzicht en kan deze data zelfs voor je bijhouden in een online logboek.

Wanneer je CAM opstart wordt je gevraagd om een CAM-account te creëren of om je bij de dienst aan te melden met je Google- of Facebook-account. Noodzakelijk is dat niet, maar wel als je wil dat een historiek van je systeemstatus in een online database wordt bijgehouden.

Het hoofdvenster van CAM bestaat uit een aantal tabbladen. Op het tabblad Dashboard krijg je onder meer de temperatuur en de ‘load’ van zowel je cpu als gpu te zien, evenals de snelheid van de ventilatoren. Verder verneem je nog hoeveel ram-geheugen er op dat moment in gebruik is en hoeveel schijfruimte je op de fysieke schijven overhoudt. Althans dat is de informatie die je op het tabblad Basic afleest. Wil je nog dieper graven dan hoef je maar het tabblad Advanced te openen, waar je nog meer detailleerde feedback krijgt voor diverse onderdelen: cpu, gpu, moederbord, ram, hdd en net. Bij hdd krijg je dan bijvoorbeeld de S.M.A.R.T-waarden te zien, en bij ram en net verneem je de (up- en down)load over de laatste minuut, uur, dag en week.

Er is tevens een tabblad specifiek voor gamers bedoeld. Je kunt namelijk belangrijke informatie als fps (frames per second), gemiddelde fps, cpu, gpu en ram als overlayvelden op een zelf te bepalen plaats over je gamescherm heen te zien krijgen, en die op elk moment ook weer doen verdwijnen met behulp van een sneltoets.

Het programma bevat tevens een notificatiemodule. Zodra bij bepaalde onderdelen een in te stellen grenswaarde is overschreden kun je automatisch een pop-up laten verschijnen, bijvoorbeeld wanneer de cpu of gpu een bepaalde load of temperatuur heeft bereikt.

Verder laat CAM je ook toe je gpu te overklokken, althans na je uitdrukkelijke bevestiging. Echter, om het risico op problemen te vermijden hebben de makers van de tool het aanpassen van voltages niet beschikbaar gesteld en kun je de core clock maximaal met 250 MHz en de memory clock met maximaal 500 MHz overklokken.

Vermelden we nog dat CAM beschikbaar is voor zowel Windows, iOS als Android.