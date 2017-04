Je bent zinnens een SSD of een grotere harde schijf aan te schaffen, maar als het enigszins kan had je wel graag je huidige systeeminstallatie naar de nieuwe schijf meegenomen. Dat houdt dus in dat je je originele schijf (of minstens partitie) moet klonen en dat vraagt dan weer om software als DriveClone.

Het hoofdvenster van DriveClone laat je uit een handvol opties kiezen, maar twee ervan bleken op ons testtoestel (met Windows 10 64-bits) alvast niet (correct) te functioneren: Fix PC Boot Problems (dat je in principe kunt inzetten om bootproblemen op te lossen) en Clone/Convert to VM Files. Dit laatste maakt het normaliter mogelijk om een bestaand systeem naar een VHD (of VMDK)-virtueel schijfbestand te converteren. Er gebeurde wel degelijk een conversie tijdens onze tests maar een schijf van 2 TB op minder dan één minuut converteren naar een vhd-bestand van nauwelijks 100 MB… bleek effectief veel te mooi om waar te zijn.

Resten nog een tweetal kloonopties: One-Time Cloning en Multiple-Time Cloning/Mirror Drive. De eerste doet precies wat die suggereert: je duidt zowel bron als doel (schijf of partitie) aan en je start het kloonproces. Via een paar geavanceerd instellingen kun je nog een drietal opties (de)activeren: Smart cloning (zorgt ervoor dat overbodige bestanden uit Windows, zoals tijdelijke bestanden, niet mee worden gekloond), Dissimilar Boot Cloning (waarbij de gekloonde schijf ook op andere hardware of pc’s zou moeten kunnen booten) en Perfect Defrag Cloning (zorgt ervoor dat gekloonde bestanden eerst netjes worden gedefragmenteerd, wat zou moeten resulteren in een meer performante kloon).

De optie Multiple-Time Cloning/Mirror drive laat je toe incrementele kloonoperaties uit te voeren, waarbij dus alleen de data worden meegenomen die sedert de vorige kloonoperatie nieuw zijn toegevoegd of zijn gewijzigd. Je kiest zelf hoeveel bestandsversies er moeten bewaard blijven (standaard 5). Het is tevens mogelijk deze kloonoperaties te automatiseren via een ingebouwde taakplanner.

Zoals altijd bij dergelijke delicate operaties kijk je wel telkens grondig na of de tool wel degelijk de juiste bron- en doelschijf te pakken heeft voor je de actie laat starten.