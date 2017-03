Wanneer het gaat om data snel en efficiënt terug te vinden passen gebruikers gewoonlijk een van de volgende methodes toe: ofwel delen ze hun gegevens in een strakke mappenhiërarchie in (filers) ofwel maken ze gebruik van tools om hun data van trefwoorden te voorzien (taggers). Dat laatste zijn we wel gewoon bij audiobestanden en digitale foto’s maar met TagSpaces kan het ook bij willekeurige databestanden.

TagSpaces mikt dus op de tweede categorie van gebruikers: de ‘taggers’ die de gewenste data snel met behulp van trefwoorden willen opsporen. Het komt er op neer dat je eerst een map aan TagSpaces toevoegt waarna je de bestanden uit die map kunt beginnen taggen. Het is perfect mogelijk meerdere tags, gescheiden door een komma, per bestand toe te voegen. Alle nieuw gecreëerde tags komen dan in de tagbibliotheek van het programma terecht. Initieel belanden die allemaal in dezelfde categorie, maar je kan ook eigen taggroepen samenstellen en daar een specifieke kleur aan koppelen. Reeds bestaande tags voeg je makkelijk aan andere bestanden toe door die vanuit het menu naar de gewenste bestanden te verslepen.

Erg handig is ook de Smart Tags-functie. Je legt dan bepaalde criteria vast waarna nieuwe bestanden die aan de gestelde voorwaarden voldoen, automatisch de voorziene tags toebedeeld krijgen.

Een ingebouwde zoekfunctie maakt het mogelijk snel alle bestanden met dezelfde tag(s) op te sporen.

Houd er wel rekening mee dat in de gratis versie van TagSpaces alle toegevoegde tags automatisch achteraan de bestandsnaam worden gekoppeld, omgeven door vierkante haken, bijvoorbeeld: <naam [tag1 tag2].docx>. In de betaalde versie is het echter mogelijk de tags in een afzonderlijke sidecar-bestand op te nemen.

TagSpaces werkt zowel onder Windows, Linux als MacOS en is ook beschikbaar voor mobiele platformen.