E-mails terughalen na versturen

Wanneer je snel een mail wilt beantwoorden, kan je al wel eens flaters begaan. Schrijffouten, vergeten bijlages of zelfs de verkeerde ontvanger zijn problemen die je liever wilt voorkomen. Gelukkig zijn er in Outlook manieren om ervoor te zorgen dat een mail die je hebt uitgestuurd weer wordt teruggehaald. De ontvanger van het bericht zal nooit weten dat er oorspronkelijk een grote dt-fout in de tekst stond.

Alvorens je in staat bent om slechte mails terug te halen nadat ze zijn uitgestuurd, moet je in Outlook instellen dat de berichten niet onmiddellijk verzonden mogen worden. Ga hiervoor naar het tabblad Bestand en klik onder Info op Regels en waarschuwingen. Een venster zal zich openen, waarin je op Nieuwe regel moet klikken. Selecteer onder Beginnen met een lege regel op Regel toepassen op berichten die ik verzend en klik tweemaal op Volgende. Vink aflevering van het bericht een aantal minuten uitstellen aan en de regel zal in het onderste vak verschijnen. Klik op de onderlijnde tekst een aantal, zodat je kan instellen hoeveel minuten het versturen van berichten moeten worden uitgesteld. Kies het aantal minuten, klik op OK en druk op Voltooien.

Wanneer je een mail verstuurt met uitstellen ingeschakeld, zal het bericht in het Postvak UIT terechtkomen. Pas nadat de tijd die je hebt opgegeven is verlopen, zal de mail worden verzonden. In de tijd dat het bericht in je Postvak UIT staat, heb je de tijd om het versturen ervan te annuleren. Wanneer je merkt dat er een fout in een mail staat, kan je best eerst bij Verzenden/ontvangen op Offline werken klikken. Hierdoor geef je jezelf meer tijd om het bericht terug te halen. Ga daarna naar het Postvak UIT, klik een mail aan en klik op het kruisje achter het bericht. De mail zal bij de verwijderde items terechtkomen en niet worden uitgestuurd.